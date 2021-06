“Hay que actualizar la ordenanza de terrazas para llevar la cultura a la calle”

Ángel Lorenzo (Gijón, 1966) cumple este viernes sus primeros cien días como presidente de Otea en Gijón tras decenas de reuniones y de propuestas para reanimar a un sector machacado por la pandemia Son muchos los retos por delante.

–Tres meses largos en el cargo. ¿Con qué se queda?

–Con el grupo de trabajo. Son gente trabajadora, que sabe y que vive la hostelería. Aprendo de ellos y siempre reina un clima cordial, sin crispación. Eso no quita para que si vemos una injusticia la vayamos a combatir. Es un grupo que quiere al sector y a la ciudad.

–¿Mucho trabajo?

–Han sido muchas propuestas y reivindicaciones. Ahora toca transmitir todo esto a las asociaciones de vecinos. Luchar por la profesión a la que he dedicado mi vida es ilusionante, aunque a veces el puesto es ingrato. No siempre llega a los compañeros el trabajo y las ideas.

–¿Salieron contentos de su reunión con la alcaldesa, Ana González?

–Así es. Además, nos reunimos con el resto de partidos, que representan a una ciudad que es diversa. La acogida ha sido muy buena, porque las fuerzas políticas, la Alcaldesa sobre todo, y nosotros compartimos el mismo objetivo: dinamizar Gijón y generar empleo. Es algo necesario, para evitar que más jóvenes se marchen de la región.

–¿Cómo quieren lograrlo?

–Hay que actualizar la ordenanza de terrazas porque es demasiado rígida. La norma, con una pequeña modificación posterior de Foro, data del 2010. Han pasado muchos años y la pandemia ha cambiado los hábitos de la gente. Nos tenemos que poner al lado del cliente y del turista.

–Profundice.

–Hay que apostar por la cultura en la calle y encajaríamos un mundo, el de la cultura, que también ha sufrido mucho. Hablo de poesía, de teatro, de danza o hasta de un cantautor. Si no lleva música amplificada o se está en una franja horaria en la que no se moleste creo que se podrían incluir. Se necesita algo más que rigurosidad en las terrazas. Las terrazas no deben ser aburridas, puede haber música ambiente, por ejemplo.

–¿En qué modelo de ciudad se fijan?

–Cuando viajamos, a todos nos gusta eso. Si Gijón quiere competir con La Coruña, Santander, Bilbao y San Sebastián tiene que ofrecer las mismas cosas que ellos.

–La Federación vecinal denuncia los excesos de algunas terrazas.

–No queremos molestar. Hablaremos con ellos para buscar un consenso para ver cómo podemos dar a la gente lo que quiere y dar alegría. La hostelería es eso, alegría. Te hace sentirte vivo. Pues vamos a dar eso, pero sin molestar. Hay que ir con los tiempos.

–¿Hay voluntad política?

–La Alcaldesa nos ha transmitido que quiere vida en la calle y el resto de fuerzas políticas también están de acuerdo. Hay entendimiento.

–¿Qué le parecen las nuevas medidas del Principado para el ocio nocturno?

–El ocio nocturno ha sido el gran damnificado. Han sido muchos meses cerrados. Otea ha luchado por una apertura gradual. A día de hoy tenemos las medidas más suavizadas de toda España. El ocio nocturno, como el resto de la hostelería, es segura. Es más fácil que se cumplan las medidas sanitarias en un local que en un botellón, que los hay y son un problema.

–Reclaman el consumo en las barras.

–Sí, porque para los locales pequeños es imprescindible. Sin ella, sufren mucho. También lo es para las sidrerías, que son muy de compartir. Ese es el gran objetivo que tenemos en Otea. Creemos que puede hacerse como el año pasado, en grupos separados. Esperamos que la semana que viene pueda haber novedades al respecto.

–¿Ven la luz al final del túnel?

–Sí, esto va más rápido de lo que podíamos imaginar en nuestros mejores sueños. Han caído muchos compañeros y eso es muy duro y triste. Tenemos que mirar hacia adelante y activar la hostelería en el horario más amplio posible para recuperar y contratar trabajadores. Los empleados, con los ERTEs, también han sufrido.

–Su gran apuesta, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, son las casetas en Semana Grande. Hay cuatro ubicaciones: Begoña, Claudio Alvargonzález, el “solarón” y Poniente.

–El asunto está encima de la mesa. Aguardábamos a las normas del Principado y esperamos tener próximamente una reunión con el Ayuntamiento. El objetivo es decidir si se hace, en qué condiciones y la ubicación.

–Se pretende priorizar a los locales que no pudieron instalar una terraza.

–Eso es una idea de la Alcaldesa con la que Otea Gijón está de acuerdo.

–Sobre la mesa hay 13 proyectos para reformar del paseo de Fomento. ¿Tiene claro qué hace falta un lavado de cara para la zona?

–Sí, Fomento no puede ser una zona, digámoslo con cariño, degradada. Todas las ciudades que han crecido dieron la espalda al mar y ahora lo miran de frente. Lo hizo Málaga, lo hizo Valencia y lo hizo Bilbao con la ría. Gijón necesita eso también.

–¿Qué proponen?

–Fomento está muy enfocado a la noche y debe fijarse más en la tarde. Tras la reforma, seguramente siga habiendo hostelería. No creo que vaya a entrar el comercio. Por eso creemos que Otea Gijón debería estar en el jurado. Queremos aportar ideas para el diseño y volver atractivos esos locales para la hostelería de día. Las terrazas han venido para quedarse. Nos deben tener en cuenta para hacer algo bonito, con atractivo turístico y de uso para todos esos locales.

–Muy cerca está Naval Gijón. ¿Su apuesta por una zona de ocio y comercio es compatible con la reforma del Acuario?

–Sí, lo es. Lo que Otea dice es que Naval Gijón es una zona muy grande y cabe todo. Hay espacio para ampliar el Acuario y para dedicar una parte al comercio y a la hostelería. Pero una hostelería diferente, unida a sitios de esparcimiento donde pueda entrar el mundo de la cultura. En Naval Gijón hay sitio para la economía azul, la ampliación del Acuario, la hostelería y el comercio. Además, lograríamos conectar El Natahoyo con el mar.

–¿Qué opina de la política de movilidad y la apuesta por el peatón?

–A mí me preocupa el tema del transporte público. Es un problema local, pero también regional. Cada vez más gente viene a la región sin coche. Quien viene a Asturias sin coche tiene muy complicado moverse. A nivel local, nosotros queremos potenciar los merenderos porque es algo muy nuestro. Es casi imposible llegar a ellos en transporte público.

–¿Saben cuantos locales se han quedado por el camino?

–Lo duro será cuando en la primavera del año que viene, cuando se empiecen a pagar los créditos ICO. Ahora, la gente está abriendo con restricciones y aún no hay números. Una apreciación personal es que un 30 por ciento de la hostelería de la ciudad se va a caer.

–Los pisos turísticos son para ustedes una preocupación.

–Sí, suponen una competencia desleal, problemas para los vecinos y economía sumergida. Deben regularse. En Barcelona, aunque a años luz, se empezó a atajar. Gijón debe empezar a legislar y llevar un registro de cuántos hay.