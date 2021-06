“Me gusta alternar el guion, mi oficio, con la literatura, mi pasión”

Daniel Monedero (Valladolid, 1977) ha trabajado como guionista para series como “Siete vidas”, “Aída” o “Vivir sin permiso”, y en el cine como co-guionista en películas como “Perdiendo el Este” o “La pequeña suiza”. En 2016 debutó con su primera novela para adultos, “Manual de jardinería”, tras sus incursiones en la literatura infantil y juvenil. El domingo presentará su nueva obra, “Volar a asa” en la Feria del Libro de Gijón.

–Después de dedicar prácticamente casi toda su carrera como guionista, ¿tiene ganas de cambiar a la escritura o es una apuesta muy arriesgada para vivir?

–No tengo la pretensión de vivir solo de la literatura. Me gusta alternar el guion, que es mi oficio, con la literatura, mi pasión. Cuando estoy con una me alimentan las ganas de volver a la otra. Con el guion llego a más gente y con la literatura tengo ese toque más autoral. Es una combinación perfecta.

–¿Le ha ayudado escribir a encontrar su lugar en el mundo?

–Voy encontrando algunas cosas. Con la literatura que abordo, que es un poco exploratoria, trato de explicar el mundo que me rodea. Obtengo, por medio de la historia de mis personajes, alguna respuesta. Pero el problema es que vuelvo a abrir nuevos interrogantes.

–¿Da más vértigo esa segunda obra que la del estreno?

–En la primera obra pones todo aquello que llevas cocinando muchos años en soledad, con mucho atrevimiento. Pero para la segunda, ya sabes que tienes lectores detrás que te siguen con interés. Pero ya tienes una responsabilidad, está la dificultad de ser fiel a ti mismo, pero sin repetirte.

–En “Volar a casa” presenta menos cuentos, pero de mayor extensión y algo más de complejidad. ¿Por qué?

–En el otro libro, que había más cuentos, y más cortos, ya había explorado ese tipo de narración, una idea más explosiva, de fogonazo e iluminación. Me apetecía explorar un poco más lo narrativo, el desarrollo de los personajes... Con este libro me he planteado algunos retos, aunque sigue siendo homogéneo con mi estilo.

–Su literatura está poblada de referentes. ¿Quién le ha marcado?

–No sería capaz de nombrar solo una. Es más bien destilar lecturas de muchos años, o creaciones como películas o cómics. En mis libros tengo influencia de la poesía de Fernando Pessoa o Emily Dickinson. Y en la parte de relatos de cuentos, que es el género con el que más trabajado, en España me interesa mucho Eloy Tizón.

–Gijón ha consolidado, en apenas cinco años, su Feria del Libro. ¿Qué importancia tienen para los autores este tipo de citas?

–Muchísima. Es importante por el contacto con los lectores, ponerles cara y que te transmitan sus impresiones. Pero este año para mí es clave, porque viví parte de la promoción del libro en pandemia, ha sido casi toda online. Que una ciudad consolide una Feria del Libro es algo para entusiasmarse.

–En la parte audiovisual, ¿tiene algún proyecto en marcha además de “A mil kilómetros de la Navidad”, una película dirigida por Álvaro Fernández Armero, que verá la luz a finales de año?

–Ha sido mi primer proyecto propio de guion, que hemos vendido para que se haga película. Ya se ha rodado y se está montando. Ha sido muy emocionante, verá la luz a finales de año en “Netflix”. Y mientras estoy trabajando para otros nuevos proyectos de películas y series. Estoy intentando trasladar esa parte personal y autoral de los libros también al mundo del guion.