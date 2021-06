El acusado de retener a una mujer para tener sexo: “Creí que ella me quería”

El procesado, de iniciales F. G. F., explicó que por mediación de una amiga suya había conocido a la denunciante, una mujer colombiana que había llegado a España buscando trabajo y que se desplazó hasta Asturias al contar con su ayuda. “Estuvo nueve días en total, ella limpiaba la casa, lo hacía muy bien y lo tenía todo limpio; se iba a quedar hasta que encontrase trabajo”, argumentó este hombre, que solo respondió a preguntas de su abogada. Primero estuvieron en Piedras Blancas, y luego en una cabaña que el acusado tenía en Argüero. Una de esas noches este hombre se desnudó y se masturbó delante de ella con la intención de mantener relaciones sexuales. “No me dijo que parase ni que quería irse; me estaba grabando en vídeo y pensé que era parte del juego”, relató. No llegaron a consumar y cada uno se fue a su cuarto, explicó.

El relato de la mujer, reproducido, sostiene en cambio que este hombre trató de aprovecharse de ella. “Me decía esto es para ti, señalando a sus genitales; yo me escondí en la habitación porque no me dejaba salir de la casa”, argumentó. Tanto el acusado como la Guardia Civil explicaron que la puerta de la vivienda tenía solo un pestillo y que en ninguna habitación había cierre. El juicio quedó visto para sentencia.