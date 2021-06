La Alcaldesa, sobre el verano: “Se presenta el 21 y será buenísimo”

“Es la inauguración del verano”. Así lo dijo ayer la alcaldesa, Ana González, durante la presentación en la plaza del Marqués de un cupón de la ONCE ideado para apoyar a la hostelería. La regidora, que estuvo acompañada por Pedro Ortiz, el delegado de la ONCE en Asturias, así como por José Luis Álvarez Almeida, el presidente de Otea Asturias, habló sobre el periodo estival, aunque rechazó dar detalles sobre el mismo. Solo comentó, con tono enigmático, que “el verano va a ser muy bueno” y avanzó que el próximo 21 de junio será la presentación oficial de las actividades que tendrán lugar en la ciudad. El encuentro de ayer volvió a demostrar la buena sintonía entre el gobierno local y Otea. “Gijón fue el primer Ayuntamiento de España que emitió una resolución de terrazas para apoyar a la hostelería”, apuntó Álvarez Almeida, que agradeció el trabajo realizado durante el último año por la regidora. Respecto al cupón de la ONCE, se trata de una tirada de 55 millones de unidades, que podrán ser compradas en todo el país a 1,50 euros. El sorteo es mañana y el premio al que se puede acceder es de 35.000 euros.