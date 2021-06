Investigan la muerte de un gijonés por posible omisión de socorro

El hombre vivía en una gran torre que se une en la misma urbanización con otro bloque de pisos igual de concurrido. Varios vecinos relatan que, ante la cantidad de residentes, muchos apenas conocen a sus compañeros de puerta, así como que el fallecido, que vivía bajo régimen de alquiler desde hacía tres o cuatro años, no solía frecuentar los espacios comunes. “Iba y volvía de trabajar y poco más, como hacemos la mayoría”, reconocen. Pese a la falta de testigos, la Policía Nacional entiende que existen todavía motivos de sospecha que indican que el joven pudo estar acompañado cuando sufrió la indisposición que le quitó la vida, y estudian si alguien que le acompañaba podría haber pedido auxilio al 112. Sí se ha descartado cualquier tipo de muerte violenta, y a la espera de la autopsia se estima que el fallecimiento se debió al consumo de estupefacientes. De hecho, las diligencias en el juzgado se abrieron solo como una muerte natural.

Otro de los vecinos puerta con puerta de la víctima, añade que el joven era un residente “educado y discreto”, y que aunque había sufrido una “mala racha” vital hace unos años, su vida en el edificio era ahora completamente normal. “Se notaba que estaba mejor de salud. Ha sido una sorpresa mayúscula porque esta comunidad es muy tranquila”, completa.

Aclaran también los inquilinos de la torre que la intervención policial del viernes, a las 10.40 horas, se hizo “con mucha discreción”, ya que la familia del afectado tenía sus propias llaves y no tuvo que pedir ayuda a otros inquilinos. “Nosotros vimos la puerta abierta de refilón, pero creíamos que sería él a punto de salir de casa y no le dimos vueltas. Luego a las pocas horas ya nos enteramos de que había fallecido, no se sabe cómo. Y es una pena, porque era muy joven”, concluyen los testigos.