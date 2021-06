Los abonados de El Bibio tendrán prioridad para las entradas de la feria de Begoña

Los aficionados taurinos que contasen con abono en la feria de Begoña antes de la pandemia, en agosto de 2019, tendrán prioridad de cara a retirar entradas y a sacar un abono especial que la empresa Circuitos Taurinos prepara para las tres corridas de toros que se celebrarán en El Bibio los días 13, 14 y 15 de agosto después de que el Principado haya autorizado un aforo de 5.000 espectadores por tarde, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Esos nuevos abonos contarán con un 5% de descuento para quienes opten por el pack completo y no será vinculante de cara a la feria de 2022, cuando tendrán plena validez los abonos que existían antes del covid.

Los detalles de los precios de las localidades, que experimentarán una ligera subida con respecto a la última feria de Begoña dadas las limitaciones de aforo, se dará a conocer a la vez que los carteles oficiales del ciclo taurino, unas combinaciones que Carlos Zúñiga presentará al Ayuntamiento el 1 de julio. Es segura la presencia de Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”, José María Manzanares, Andrés Roca Rey, Diego Urdiales y Daniel Luque.

¿Cómo se gestionará la venta de localidades? La idea es que para sacar el abono de tres corridas los abonados antiguos tengan prioridad, aunque no sea en su ubicación tradicional por aquello de la distancia de seguridad. La obligatoriedad de cumplir las normas sanitarias establecidas frente al coronavirus obligará al Ayuntamiento y a Circuitos Taurinos a repartir a esos 5.000 espectadores (el 52% del aforo del coso) en distintos sectores de la plaza, sectores que en ningún caso podrán superar las mil personas. De esta forma, la elección del sitio en El Bibio se hará por orden de llegada a la taquilla. La cifra de abonados ronda las 2.000 personas, lo que dejaría para la venta de entradas sueltas el resto del aforo permitido.

Por otro lado, el empresario Carlos Zúñiga, que ya ha celebrado con éxito este año la feria de Aranjuez a finales de mayo (también con un 50% del aforo permitido en los tendidos) y tiene por delante los ciclos taurinos de Zamora y Colmenar Viejo, entre otros, también está visitando el campo bravo para cerrar las ganaderías que saltarán al ruedo de El Bibio este verano. A falta de confirmación, ya hay toros reseñados para Gijón de las ganaderías de Daniel Ruiz, José Vázquez y La Quinta, divisas conocidas en la ciudad de ferias anteriores.

La corrida de La Quinta, de anunciarse finalmente en El Bibio (la ganadería cuenta por éxitos sus comparecencias en Gijón) es la que falta por conocer los diestros que la lidiarán el próximo mes de agosto. No obstante, los carteles se presentarán primero al Ayuntamiento y luego a los aficionados, aunque todavía no está decidido si habrá presentación o no como pasadas ediciones.