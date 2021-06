“Tan monstruoso es acallar el dolor como jalear a quien no quiere expresarlo”

Sergio del Molino, periodista, ensayista y escritor, participa este domingo en la Feria del Libro de Gijón para presentar su segundo libro, “Contra la España vacía”, la continuación de la obra que inició en 2016.

–¿Qué sorprenderá al lector en su nuevo libro?

–Se va a encontrar un hilo de reflexiones que han ido creciendo desde el año 2016, que entroncan con el último capítulo de “La España vacía”. Desde la autocrítica, por no haber sido capaz de anticipar muchos de los rasgos del mundo contemporáneo, que estaba a punto de llegar y que se iban a convertir en amenazas de la democracia liberal, lo que intento trazar es una mirada de España, no sobre un punto de vista historicista, si no mucho más actual.

–¿Cómo es ese concepto de periferias que maneja?

–No es solo geográfico. Tiene mucho que ver con todas aquellas capas sociales y políticas del mundo actual que se sienten desligadas de los centros, que se ven desplazadas y marginadas. “La España vacía” se puede interpretar como una de sus muchas periferias. La reflexión vuela más. Intenta hacer una mirada sobre la democracia actual y sobre el país, desde un punto de vista más estrictamente político que lo que es “La España vacía”.

–Una de sus obras que más impacto causó fue “La hora violeta” en la que narraba la enfermedad y muerte de su hijo Pablo. ¿Se necesita compartir más estas situaciones?

–Deberíamos vivir en un mundo en el que cada uno pueda expresar su dolor como quiera, o no expresarlo. No deben existir presiones sociales. Tan monstruosa es una sociedad que intenta acallar el dolor, y que censura la expresión de dolor de alguien porque la considera obscena, como una sociedad que jalea a gente que no quiere expresar nada. A lo que aspiro es a un mundo donde cada cual se sienta cómodo, y no sienta que la sociedad les está llevando a un sitio u otro para escribir. Y que puede expresarse o no hacerlo, en función de lo que él íntimamente quiera.

–¿Qué importancia tiene recuperar el contacto con el públicos en las ferias?

–No escribo para pasear la obra. Sí que es un requisito necesario en estos tiempos y que disfruto. Está muy bien que el contacto con los lectores sea a través de los libros. Con la anormalidad recordamos que la relación fundamental entre los autores y lectores es a través de los textos. Lo fundamental es la experiencia de la lectura, fue muy bonito ver que los lectores seguían ahí. Eso fue muy reconfortante.

–Como si de su sección radiofónica “Biblioterapia” se tratase, recomiende un libro vinculado a Asturias.

–Estoy leyendo “Jugadores de billar”, novela de José Avello que me recomendó Edu Galán. Es una maravilla, me siento fatal por no haberlo conocido antes.

–¿Qué le ha preparado su colega Edu Galán para el fin de semana en Asturias?

–Vamos a estar de pareja romántica. Me ha preparado un programa de festejos, con el que vamos a salir cada uno con veinte kilos más.