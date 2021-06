Acabar la instalación de la estación de calidad del aire de El Lauredal, mantener un mayor control sobre la industria pesada y sobre el puerto de El Musel, acelerar con el vial de Jove y coordinación entre el Principado y la industria pesada. Esas son algunas de las demandas de la oposición al Protocolo de actuación en episodios de contaminación de la zona Oeste de Gijón, que hace dos días aprobó el gobierno local y que prepara una gran paquete de medidas en función de la polución detectada. Entre estas medidas se contemplan billetes gratuitos para el transporte público o la mitigación de emisiones industriales.

Para Jesús Martínez Salvador (Foro) que el plan haya sido acogido por los vecinos con reticencias es “comprensible”. “Para que de sus frutos es indispensable una perfecta coordinación entre el Principado y las empresas que operan en el municipio”, apuntó. “Confiamos en que las nuevas actuaciones y la estación de El Lauredal sirva para mejorar la calidad del aire”, explicó. Para José Carlos Sarasola (Ciudadanos), el protocolo es “bienvenido”, aunque con matices. “La contaminación viene del tráfico rodado y la industria, pero no sabemos el peso de cada uno. Por eso hay que medir la polución sino un estudio de fuentes”, declaró. “Es lógico un control a las empresas y el problema del tráfico pesado se soluciona con el vial de Jove”, apostilló. En línea similar estuvo Alberto López Asenjo (PP). “La estación de El Lauredal debe estar operativa para tener anticipación”, dijo. “Hay que ser exigentes con las empresas para compatibilizar la actividad industrial con los estándares de salud de la zona”, añadió.

Laura Tuero (Podemos) exigió que el protocolo no sirva para que el gobierno “deje de reclamar al puerto el cubrimiento de las zonas de almacenamiento y manipulación de graneles mediante videovigilancia”. Por último, Eladio de la Concha (Vox) dijo que los billetes gratis para el bus y la reducción de velocidad son “medidas de cara a la galería”. “Uno de los objetivos de la agenda 20-30 es la contaminación. Nuestro concejo no realmente no tiene un problema serio en ese sentido”, puntualizó.