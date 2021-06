Fieles a sus lemas. La plataforma Stop Muro se concentró ayer por la mañana en la plaza Mayor mientras se celebraba el Pleno municipal en el Ayuntamiento. El colectivo, que reunió a medio centenar de personas, exigió de nuevo que el paseo del Muro vuelva a su estado original de antes de la pandemia y mostró su descontento por los cambios efectuados en Doctor Fleming y en la avenida del Molinón. “La han dejado como si fuera una caleya”, aseguró Montse Medina, la portavoz de la plataforma ciudadana.

Entre los asistentes a la manifestación de ayer hubo destacados líderes del movimiento vecinal, como el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona rural “Les Caseríes”, Manuel González-Posada. “No se entiende que el Muro no vuelva a su estado normal pues se dijo que los cambios eran provisionales”, explicó. Y habló de los problemas que los últimos cambios efectuados en el área de Movilidad han tenido para los vecinos de las parroquias. “El ‘cascayu’ perjudica especialmente a la zona de Somió, Deva y Cabueñes porque ellos emplean el Muro para llegar al centro de Gijón y a la zona oeste”, manifestó el presidente de “Les Caseríes”.

Los integrantes de Stop Muro llegaron pertrechados a la concentración de la plaza Mayor con sus clásicas pancartas de color rojo, similares a la señal de tráfico que les da nombre. En cuanto a cánticos no se prodigaron demasiado. “¡Que salga al balcón, alcaldesa dimisión!”, fue una de las proclamas que lanzaron. También se acordaron del concejal de Movilidad, Aurelio Martín. “Es una solemne tontería decir que venimos aquí a manifestarnos porque tenemos tiempo libre. Esta medida –la semipeatonalización del Muro– afecta a toda la zona este, que no es solamente Somió. Es gente que no tiene el bus a pie de casa y que tiene que moverse en coche”, declaró Montse Medina.

Entre las personas que encajan en esa descripción que ofreció la portavoz de Stop Muro se encuentra Cristina Menéndez, la presidenta de la asociación de vecinos de La Providencia, también presente en la protesta de ayer frente al Ayuntamiento. “No estamos contentos con los cambios que se han hecho en movilidad porque nos han cambiado la vida por completo. Ahora tenemos que salir con 20 minutos de antelación de casa si queremos llegar a la zona Centro o al Oeste de la ciudad”, apuntó Menéndez. “Mínimo, el Muro tiene que tener dos carriles porque tienen que ser un desahogo para la circulación. La avenida de La Costa no puede seguir siendo el cajón de sastre del tráfico”, añadió.

Stop Muro también se mostró en contra de los cambios efectuados en Doctor Fleming, que reabrió recientemente con doble sentido para la circulación. “Es ineficaz porque es una zona con un colegio y dos institutos y justo en ese tramo solo hay un sentido. Se siguen generando atascos, la circulación no es fluida y encima se han perdido plazas de aparcamiento para los vecinos de La Arena, que habitualmente dejaban el coche en ese lugar”, analizó Montse Medina.

Entre los presentes también se encontraba Paulino Tuñón, el presidente de la asociación de vecinos de La Guía, también muy crítico con la peatonalización de la avenida del Molinón. “Parece que se va a convertir en una senda fluvial más. No sé si traerá o no problemas, pero sendas como esta ya tenemos bastantes. Encima, el parque Isabel La Católica y el Piles están en malas condiciones”, lamentó.

Para finalizar, Stop Muro avanzó que seguirá “presionando” en las próximas semanas para lograr que el paseo del Muro vuelva a tener como mínimo dos carriles, uno para cada sentido de la circulación, de lo cual se entiende que habrá más movilizaciones.