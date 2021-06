Juan Bonilla: “Me interesa que mis personajes toquen en su dolor”

Bonilla, que vino a presentar “Totalidad sexual del cosmos”, no pisaba Gijón desde hace 25 años. Había visitado la ciudad para participar como miembro de jurado en el Festival Internacional de Cine, en 1996. Ese cuarto de siglo le sirvió a García para rememorar su primer libro publicado, que nació con el provocativo título “Veinticinco años de éxitos”. El escritor justificó su postura: “Cuando lo escribí tenía 25 años y decidí llamarlo así como en referencia a un disco homenaje de un grupo de rock. Era el título que podrían también en mi currículum, que por entonces estaba sin trabajo. Nadie esperaba nada de mí, todo era una broma”. Durante años creyó que su futuro sería el periodismo, y de hecho pasó varios años ganándose el sueldo con artículos en periódicos locales. Un día, le llamó uno de sus lectores: Jesús Quintero. Le quería fichar para ayudarle a diseñar las entrevistas de “El loco de la colina”. Fue, de hecho, el primero en dialogar con Carlos Jesús, supuesto vidente, antes de que saltase a la fama. Bonilla tiene pensado, dijo, escribir algún día sobre esta etapa de su vida.

Su paso por las ondas y por Quintero le permitieron ver pronto que su interés literario estaba en la gente normal que de repente muestra tener carne de personajes literarios. Él lo define como “la presencia de lo extraordinario en una vida muy ordinaria”, algo que suele suceder cuando el personaje está solo. “Juan Ramón Jiménez decía que no, pero a mí me interesa cuando los personajes tocan en su dolor”, razonó. Aficionado a estas mezclas, entonces, García comprendió también que el andaluz no fuese muy fan de respetar las “normas” literarias. “A Juan la policía de los géneros no ha logrado nunca sacarle una foto en comisaría”, bromeó. El escritor, que se mostró de acuerdo, señaló que lo que le gusta leer suelen ser piezas en las que “se gradúan unos géneros con otros”. Le suelen agradar los poemas que parecen relatos, los relatos poéticos, los ensayos que meten metáforas. “Los poemas muy poéticos, las novelas muy novelísticas y los ensayos muy ensayísticos me interesan menos”, reconoció, entre risas.

Según anunció ayer Jaime Priede, responsable de la feria, la visita de Bonilla busca asentar una nueva tradición: que cada Feria del Libro arranque con la ponencia del Nacional de Narrativa del año anterior. Un fallo en la página web que bloqueó las inscripciones, no obstante, chafó en parte el pistoletazo de salida y dejó a Bonilla con un público de apenas diez personas. Se espera que las incidencias técnicas ya estén resueltas hoy.