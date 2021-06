Luis Roda, sobre su nueva obra: “El placer de conversar y viajar no te lo pueden manejar”

“Cunas, tumbas y huellas” iba a ser el primer libro de Luis Roda, pero tardó en ver la luz veinte años y finalmente fue el tercero. “Imaginaba que iba a ser un tema asequible que me iba ayudar a publicar otras cosas, pero al final salió como le dio la gana”, reflexiona el juez decano de Gijón. Después de tanto esperar, encontró una gran aceptación, ya que fue galardonado con el Premio Internacional Ensayo Jovellanos 2020. El juez califica su propia obra como “un ensayo atípico, en el que hay viajes, historias, conversaciones y pensamientos”. Este domingo tendrá su punto de encuentro en la Feria del Libro de Gijón con el público, en un acto que será a las 12.30 horas en la Escuela de Comercio, y que contará con la presentación del expresidente del Principado de Asturias Pedro de Silva.

“Lo defino como el libro de las tres negaciones, no es solo un libro de viajes, no es un libro de historias ni tampoco autobiográfico, pero tiene mezcla de todo y eso es lo que le hace muy interesante”, comenta Roda. “En cada capítulo se sigue la trayectoria vital de alguien. Lo mismo aparece el Cid que Federico Fellini, San Juan de la Cruz o de Van Gogh”, apunta el jurista.

Aunque, quizás por un punto de vergüenza, Roda tardó en soltarse en su pasión de escribir, ahora disfruta más que nunca dando a conocer una obra cuyo título ya evoca a la reflexión y la curiosidad. “Cunas es porque entramos en los sitios en los que ha habido algo importante; las tumbas son las anécdotas; y las huellas son las cosas que nos interesan, las marcas que han dejado en la vida”, indica. En el año 2000, con “Las luces de la ciudad”, se inició su camino literario. El magistrado se sumergió después, en 2017, con “Memorias de la ciudad que nunca existió”, en su Mieres natal. Ahora, con “Cunas, tumbas y huellas”, su primer ensayo, busca transmitir una idea: “El placer de conversar y viajar no te lo pueden manejar. Lo que sugiero es que viajes cómo tú quieras”.

Tiene su último libro una parte autobiográfica, con el guiño y las experiencias vividas en sus viajes y experiencias. Un ejemplo es la alusión que hace a Paul Valéry, poeta de su infancia, autor de “El cementerio marino”. “Tenía el capricho de conocer el cementerio y lo conseguí. Me causaba fascinación ese poema, conocer su tumba y su historia”, relata, mientras contempla las tapas de su libro.

Roda tiene en mente ya un par de nuevos títulos. Y desvela que le gustaría también probar en la rama de la literatura de humor, un camino poco transitado en España. “No es nada sencillo, no me gusta el humor fácil y los chascarrillos, sino el sutil”, reflexiona. “Tengo un esbozo de la historia, pero sigo manteniéndome con una máxima: divertirme. Y conseguir esa misma reacción en quien me lea. Me exijo mucho, tengo esa misión de no aburrir, pero sin caer en lo fácil”, concluye Roda.