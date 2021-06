Jugando entre el pasado y el presente, el escritor Xuan Xosé Sánchez Vicente (Gijón, 1949) acaba de publicar su nueva novela, “En el muro de tu corazón”, y se la trajo ayer bajo el brazo para su puesta de largo enmarcada en la Feria del Libro de la ciudad, recién inaugurada. El autor considera, por las reseñas que ya ha recibido de algunos lectores, que esta es su novela de “mayor ágil lectura”, y que la fuerza de una de sus protagonistas, Yolanda, representa un tipo de literatura feminista, sí, pero “alejada del feminismo ministerial”.

Fue la de Sánchez Vicente una presentación muy breve, tras una sentida introducción a manos del expresidente regional Antonio Trevín. El libro, aunque salió a la venta hace apenas dos semanas, ya figura en las estanterías de los lectores más fieles del autor, y varios no han tardado en hacerle llegar sus impresiones. “Lo que me están diciendo es que esta novela es la mejor de las mías, que es la que está mejor escrita respecto a las anteriores”, explicó, encogiéndose de hombros. Supone, no obstante, que esta impresión no se debe tanto a que esta nueva obra esté mejor redactada, sino a que su estilo es más ameno. “El libro está escrito de tal manera que permita una lectura muy rápida, porque alterna secuencias de pocas páginas que van saltando de un tiempo a otro. Es más ágil”, opinó el asturiano.

Aunque no quiso destripar parte del argumento –dijo que quienes lean el final del libro entenderán el riesgo de dar demasiadas “pistas” en las presentaciones–, sí aclaró que parte de los personajes son gijoneses, y que meter la cuña asturiana en sus obras empieza a ser algo inevitable. “Creo que todo lo que hago tiene algún tipo de contenido patriótico, que no puedo escribir nada sin un patriotismo que es puramente emocional, no de mitin”, apuntó el escritor, que considera que la literatura puede “dar una visión femenina justa y general en la que las mujeres se vean representadas sin necesidad de caer en el discurso ‘monteril’”, en referencia a la actual ministra de Igualdad.

Yolanda, esta protagonista que encarna la mujer moderna, trabaja en el mundo de las empresas tecnológicas y es independiente. Varios lectores le han dicho al autor que este personaje, de tan segura, les ha parecido un poco “repunante”, según reconoció ayer el escritor entre risas. Adelantó que el interés amoroso de esta mujer es uno de los principales argumentos del libro.

Entre pasaje y pasaje, además, Sánchez Vicente ha querido colar el pasado, regresando a la época de la muralla de Adriano. Construida a partir del año 122, parte de los obreros reclutados pertenecían al “Oppidum Noega”, lo que hoy se conoce como la Campa Torres. En el ahora vive Yolanda, con su trabajo moderno “y un muro en su corazón”. En el antes reside Baudica, que reniega de su esclavitud y el sometimiento a su amo. Y, por el medio, aparece la “erinus hispanicus”, una flor silvestre de colores violetas que los antepasados astures se llevaron a tierras britanas por la nostalgia por su tierra natal.

El juego entre épocas, como el patriotismo gijonés, tampoco es casual. La carpa en la que presentó ayer el libro está junto a la actual sede de la FP de Hostelería, pero a él le dieron una indicación más atemporal para los vecinos de siempre: el Cuartel de la Policía Armada. “Y todavía recuerdo que en los años 90 nos fuimos unos cuantos a Madrid para reivindicar el AVE Madrid-Asturias. La eternidad de las cosas de Asturias está en todas partes”, concluyó el escritor.