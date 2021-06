“Nuevo Roces es un barrio que no nació bien, que no se diseñó correctamente”. Así se expresó ayer la concejala de Distritos, Dolores Patón, durante la presentación de la revista impulsada por la asociación de vecinos de Nuevo Roces y que recorre la historia del barrio desde su planificación en 2004 hasta la actualidad. La edil, que recordó que el proyecto del consultorio médico “está dentro de los plazos”, se mostró por el contrario crítica con la Consejería de Educación por los retrasos en el colegio de la zona. “Los que me conocen saben que soy sincera y la consejería no está funcionando bien en muchos aspectos y uno de ellos es el proyecto para Nuevo Roces”, declaró.

La presentación tuvo lugar en la sede de la asociación de vecinos y en ella participaron además el líder vecinal del barrio, José Miguel Bernardo, la tesorera de la asociación, Mónica Soto, la encargada de la comisión de servicios públicos, Flor García, así como la pequeña Deva García, una joven de 12 años que se encargó de realizar la introdución del acto. También estuvo el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón, la FAV, Manuel Cañete, quien alentó a los residentes de Nuevo Roces a seguir con sus reivindicaciones. “Hay que mentalizarse de que nada viene regalado y que Gijón cambió por la presión vecinal a los representantes”, dijo.

El acto consistió en un repaso de los contenidos de la publicación, que cuenta con 28 páginas y se sufragó con las renuncias de los vecinos a los premios del sorteo de lotería de Navidad. “No queremos un barrio lujoso, sino que sea digno”, apuntó Miguel Bernardo. En la cita estuvieron además representantes de la oposición municipal y el presidente de la asociación de comerciantes de Nuevo Roces, Iván Duarte. El barrio, que celebra sus 11 años desde la llegada de los primeros vecinos, realizará hoy una exhibición de bike trail para seguir con las celebraciones.