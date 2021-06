La escritora Elena Medel: “Me ha ido bien, pero sé que la literatura es una montaña rusa”

Aunque hasta ahora se había dado a conocer como poeta y editora –es responsable de “La Bella Varsovia”–, explica la escritora que en realidad su camino hacia la narrativa fue en sentido de vuelta y no de ida. “Yo empecé a escribir, siendo muy niña, cuentos infantiles. No fue hasta la adolescencia cuando empecé con los poemas, y fue raro, porque hasta entonces tampoco tenía recuerdo de haber leído poesía, no sé por qué la descubrí”, explicó. Su instinto lector de la infancia, años de lectura compulsiva de las ejemplares de “Barco de vapor”, se reavivó con “Las maravillas” por pura cuestión formal. El libro que quería contar, dice, solo podía adoptar un formato de novela.

En “Las maravillas” Medel cuenta, entre otras cosas, la historia de María, una mujer de clase trabajadora que no puede evitar sentirse incómoda entre los amigos de su marido, donde siente que no puede manifestar libremente su opinión y se siente, en palabras de Medel, “como una parte del decorado”. Y esta visión social se empezó a gestar en esos poemas de adolescencia. “Hace unos años tuve que revisar mi primer poemario y encontré que había cuestiones que me habían seguido interesando durante los años de manera muy esencial. Una era la voluntad de hablar sobre temas universales con una voz radicalmente femenina que, con la lectura de los años, veo que también era políticamente femenina”, razonó, añadiendo: “Cuando leemos novelas protagonizadas por un hombre asumimos que nos habla de temas universales. Cuando la narradora es mujer, casi por educación lectora creemos que habla de lo íntimo, de lo particular”. Y Medel quería usar la voz de una mujer para hablar de clases sociales, para hablar de qué pasa cuando no hay suficiente dinero en la cuenta del banco. “Por eso las dos o tres protagonistas del libro son mujeres y se van encontrando escollos y pequeños choques que surgen por la cuestión de género. Me interesaba poder contar todo esto con escenas que me han ocurrido a mí y a muchas mujeres que conozco”, completó la autora.

El éxito de “Las maravillas” no se ha colado en el proceso creativo de la escritora. “Al final escribas lo que escribas lo hace sola frente al ordenador. Todo esto ha sido muy inesperado para mí, es verdad, pero todo esto de los premios al final tiene mucho de azar y soy consciente de ello”, aclaró la poeta, que sí se siente afortunada por haber publicado bajo el sello de Anagrama, donde cree que su libro está a buen resguardo. A sus 36 años, empieza a renegar de aquellos que la llaman una escritora “joven” –entiende que el término se está estirando demasiado y acaba por “infantilizar a toda una generación–, pero defiende cómo nuevos creadores como Luna Miguel o Andrea Abreu están mostrando “nuevos formatos para contar historias”, pese a que eso implique a veces resquemores en una parte de la crítica “más clásica”.