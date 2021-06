Gijón vuelve a estar de despedida

Gijón vuelve a ser uno de los epicentros de la fiesta en España, al menos para los grupos de jóvenes que organizan despedidas de soltero. Después de que estos encuentros se hubieran cortado prácticamente de raíz desde el inicio de la pandemia del coronavirus, el fin del estado de alarma ha permitido un retorno de este tipo de turismo desde comienzos de junio. “Hay un repunte con fuerza”, coinciden los organizadores.

Ayer, deambulaban por el puerto deportivo un grupo de jóvenes disfrazadas, decían, de jeques árabes. Estaban celebrando la despedida de soltera de Beatriz Laseras, para quien el resto de amigas, todas de Pamplona, tenían preparado unas cuentas travesuras. “La vamos a obligar a fingir que paga copas con billetes falsos, a convencer a cinco personas desconocidas para bailar con ella la conga y alguna cosa más”, aseguraba Saray Flores, cabeza pensante del viaje, sin que le oyese la novia.

Tenían previsto ir a Madrid, pero Flores recordó que tiene familia en Gijón y decidió buscar ofertas en la ciudad. “Resulta que había muchísimas opciones y pudimos pillar un barco. Con barco y playa, ¿para qué ir a Madrid?”, reconoce. Hasta lograron alquilar una limusina que les recogería para ir a cenar. La escapada, que empezó el viernes y terminará hoy, será la única celebración prevista hasta el día de la boda, el 31 de julio.

A pocos metros, otro grupo de mujeres algo más concurrido celebraba la también despedida de soltera de África Martínez, que se casará en León el próximo 14 de agosto. Todas iban vestidas de oscuro, salvo la novia, que llevaba una peluca azul, y lucían tutús rojos a juego con sus mascarillas. Ellas sí tuvieron claro desde el primer momento que vendrían a Gijón porque, explicaron, es una ciudad que siempre les ha gustado y querían sentirse cómodas en una despedida por la que llevaban tiempo peleando.

La habían empezado a planear poco antes de empezar la pandemia. Martínez se iba a casar el 29 de agosto del año pasado, y luego la aplazó hasta el 22 de mayo de este 2021. “De esta me caso sí o sí”, bromeaba ayer. Las amigas entienden que Gijón, por la cantidad de empresas expertas en este tipo de celebraciones, sigue siendo un destino “fácil” para acoger estas reuniones. También se marchan hoy, pero antes harán un “scape room” y cerraron la noche de ayer con una “cena-espectáculo por todo lo alto”.

La pandemia no alteró para nada los planes de boda de Winner Capote, canario residente en Torrelavega que ayer por la mañana acudió a casa de un amigo “para ayudarle a cuidar el jardín y mira dónde he acabado”, señalaba mientras disfrutaba con sus amigos en uno de los juegos en el área de “humor amarillo” que organiza la empresa Gijón de Farra, especialista en despedidas de soltero. Un aperitivo de lo que esperaban de la noche gijonesa. ¿Por qué Gijón?: “Lo tenemos cerca, se come bien, se bebe bien y hay chavalas guapas”, señalaba Alberto Pérez, uno responsables del “secuestro” del novio, a quien le habían dicho al iniciar el viaje que lo llevaban a ver a la selección a Sevilla. La elección de Gijón no sólo obedeció a que los organizadores de la despedida visitan asiduamente la ciudad, incluso con escapadas de ida y vuelta en el día, sino a que en ella ya celebró su despedida de soltero la hermana de uno de ellos. Y por eso conocían las actividades de diversión que ofrecen las empresas que se dedican a organizar este tipo de eventos.

El novio madrileño Guillermo Cernuda y sus nueve amigos de toda la vida se pasean estos días por Asturias como mexicanos. Alojados en Avilés, ayer les tocaba Gijón, con actividades de ocio al aire libre y cena y copas posteriormente por la ciudad. Los amigos le tenían preparada una sorpresa que llevaba tiempo esperando: el circuito de karts de Fernando Alonso, motivo por el que eligieron Asturias y Gijón era cita obligada. Compinchados con la novia, los amigos “me metieron en el coche el viernes, me pusieron una camiseta de Nicolas Cage y me disfrazaron de mexicano” y así anduvo ayer por Gijón, buscando actividades al aire libre y terrazas.

Laura Ferreiro, de la empresa Gijón de Farra, celebra la vuelta de las despedidas, inexistentes desde que se declaró la pandemia, si bien matiza que la actividad actual es un tercio de la que había antes de la irrupción del virus. La suya es una de las cuatro empresas especializadas en la organización de actividades para despedidas de soltero que han logrado mantenerse pese a la crisis desatada por la pandemia. Otras cuatro empresas tuvieron que cerrar, explica.

La situación sigue sin ser la que había. “Muchos locales de copas con los que trabajábamos siguen cerrados, la mayoría no están abiertos, tienes que reservar mesa y no se puede bailar en las cenas con espectáculo que organizamos”. Las mesas con un máximo de seis personas y que no se pueden levantar durante esas cenas con espectáculo es algo por lo que “sufren” los que participan en la celebración, una situación que en su opinión es “surrealista, cuando luego están 20 juntos en una casa rural el fin de semana”.

En un año normal, el turismo de despedidas de soltero se concentraba entre marzo y octubre, con un paréntesis en agosto, cuando los precios de los hoteles se disparan. Este mes ha empezado a recuperarse, después de más de un año de sequía absoluta.