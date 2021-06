“Quería escribir sobre las mujeres rurales, tan olvidadas, para darles las gracias”

–¿Cómo surgió la necesidad de escribir sobre los orígenes rurales?

–Pienso que de alguna manera toda ficción es autoficción, y mi madre era maestra rural, así que pude conocer a esas mujeres rurales, semianalfabetas porque no pudieron estudiar nada, que se dedicaban mayormente a cuidar niños. Se me ocurrió la idea cuando vi la película “Roma”, de Alfonso Cuarón, viendo a esa indígena trabajando para la burguesía mexicana. Me di cuenta de que habían existido mujeres en aquellos años 70 que habían posibilitado el viaje de las de la ciudad, y quería darles las gracias. Ese prototipo de mujer, tan olvidada, se está extinguiendo.

–Es difícil tratar este tema sin caer en la caricatura.

–Ya, claro, pero yo me he criado en pueblos. Y también creo que seguramente el 99 por ciento de la gente de este país dirá que el lugar donde más feliz ha sido es en un pueblo. A esa edad de los 16 o 17 años, sin dinero, en un pueblo es donde eres feliz. Pero también es verdad que no los tengo idealizados, sé que pueden ser lugares muy duros. Dicen eso de “pueblo pequeño, odio grande”.

–¿Qué vio cuando regresó a esos lugares?

–Muchas cosas ya no existen. Regresar a un pueblo es como volver a un sitio que tiene que ver con tu muerte. Reconocer un lugar antes vacío que ahora es un Carrefour, sitios que estaban y ya no están. La mirada con la que nos acercamos a los pueblos me interesa, porque hay varias formas de ver esto y depende del balcón desde donde te asomes. Creo que el único futuro de los pueblos es que sean repensados por la gente de los pueblos. Por ellos y no por la gente que va a allí como quien va a un zoológico y que les importa más la fibra óptica que las fiestas patronales. También pienso que los bares de pueblo tendrían que estar subvencionados. Si muere el bar, muere el pueblo. Y el libro, bueno, pues pretende hablar de eso y de los afectos y las actitudes de los que nos criamos así.

–¿Cuando somos jóvenes vemos siempre con desdén la herencia de nuestros padres?

–Sí, y es muy ridículo. Se cura con los años. La ingratitud siempre va hacia atrás y está condenada a repetirse. Todos lo hemos hecho y nuestros hijos también lo harán.

–¿Cómo está viviendo toda la atención que tiene el libro?

–Soy periodista, así que me deja un poco alucinado. Que elijan tu libro entre 1.600 novelas me desconcierta un poco. Pero lo estoy disfrutando mucho y me apetecía venir a Gijón, porque creo que solo había venido una vez y me parece una ciudad alucinante.