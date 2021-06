La oposición censura la “falta de previsión” del gobierno local para buscar “alternativas”

Con matices e intensidades diferentes, la cancelación de la Noche de los Fuegos concitó ayer las críticas de los partidos de la oposición, que censuran fundamentalmente la “falta de previsión” que aprecian en el gobierno local respecto a una fecha festiva “clave” para Gijón.

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, parte de la base de que “hay que cumplir con las indicaciones de las autoridades sanitarias y parece que sigue habiendo aforos muy limitados, aunque estemos en franca mejoría con la vacunación y seguramente mejorarán esos aforos”. Sin embargo, a su juicio, “lo que parece claro es que hay una absoluta falta de previsión, pues esto, si no se sabía, se suponía; por lo que debería haber una programación alternativa que a día de hoy desconocemos”. Según dice, “son unas fechas muy importantes para los comercios, los hosteleros y los hoteleros de nuestra ciudad, y es necesario hacer un verano con atractivo para los gijoneses y para quienes nos visitan”.

“No podemos perder el tren de este verano. El turismo ha cambiado y debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos. Esperamos poder recuperar la tan ansiada normalidad, que no nueva normalidad, lo antes posible”, sentenció el portavoz naranja.

Desde Foro, Jesús Martínez Salvador, portavoz municipal, considera “un poco incongruente que la misma semana que se anuncia el fin de las mascarillas al aire libre, el gobierno local decida que no hay ni San Xuan ni fuegos en Begoña”. A su juicio, “hace falta más imaginación, más creatividad, más ganas de hacer cosas y ofrecer propuestas que no supongan riesgo”. “Lo más fácil siempre será suspenderlo todo”, concluyó el representante de la formación forista.

Juan Miguel Chaves, concejal de Podemos, apuntó que su formación “tiene poco que decir” si la decisión de cancelar la Noche de los Fuegos obedece a criterios sanitarios. Ahora bien, el edil reclamó que el dinero que se ahorre con la alternativa virtual que ha anunciado la Alcaldesa se destine “a ampliar la programación de verano, sobre todo, en lo que se refiere a los barrios”.

Alberto López-Asenjo, portavoz del PP, aseguró que “llama la atención que no se hayan buscado alternativas, cuando en otras ciudades sí que las hay”. El dirigente popular indicó que la pandemia no ha pasado a la historia, pero sí que se están produciendo avances en los procesos de vacunación que obligan a “hacer un esfuerzo para buscar opciones”. “Me sorprende que no hayan sido capaces de ello”, concluyó el portavoz de los populares en el Consistorio.

Por parte de Vox, Eladio de la Concha, portavoz municipal, se mostró prudente. “Realmente, desconocemos si esas medidas que ha anunciado la Alcaldesa se basan en dictámenes científicos o políticos, ya que desde que venimos sufriendo esta situación dicha cuestión nunca ha sido aclarada”, dijo. De la Concha añadió que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “ha dicho recientemente que la enfermedad es estacional y que en otoño volverá a crecer la curva, por lo que desconocemos si la suspensión de los Fuegos y de la hoguera de San Juan servirá para paliar o evitar algo relacionado con la salud o no”.