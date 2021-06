La asociación de vecinos de Portuarios celebrará el próximo viernes una asamblea general extraordinaria en la que, entre otros temas, se procederá a convocar elecciones para elegir presidente y nueva junta directiva, después de que su líder, Luis Ángel Fernández, haya decidido no seguir en el cargo. “Llevamos mucho tiempo, desde 2007, y hay gente joven a la que creo que debemos facilitarles el paso e impulsar el relevo generacional”, señala Fernández, que se va con la espina clavada de no haber visto concluida la rehabilitación total del barrio. “Nos costó sudor y lágrimas que se aceptara que la primera fase no había quedado como debía, y ahora estamos esperando por la segunda y tercera”, lamentó Luis Ángel Fernández.

En la asamblea del viernes, además, se presentará el estado de tesorería y su aprobación si procede. Entre los retos de la futura directiva, además de la rehabilitación del barrio, estará el ganar más plazas de aparcamientos.