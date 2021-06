Nueve años para los traficantes que tenían un kilo de cocaína en trasteros de Gijón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a seis años y un día de cárcel al lenense Gonzalo G. G. por traficar con cocaína en Gijón, Oviedo y Lena. Al acusado –para el que la fiscal antidroga, Ana Méndez, pedía inicialmente una condena de siete años y medio– le encontraron un kilo de cocaína en unos trasteros de la calle Carlos V de Gijón, aunque hay pruebas de que llegó a manejar seis, por los envoltorios que tiró a la basura.

Defendido por el letrado José Carlos Botas, en el juicio, celebrado el pasado mayo, llegó a asegurar: “Yo estoy aquí para ganar dinero, las quejas de la gente me dan lo mismo”, según una grabación que le hicieron. En otra conversación grabada, admitió que ganaba “7.000 euros al mes”. Por eso, la fiscal sostenía que el acusado traficaba no para financiar su adicción, como él sostenía, sino “para lucrarse”. Y es que el acusado llegó a asegurar en la vista que estaba muy enganchado y que se “metía” entre 10 y 15 gramos de cocaína al día, una cifra francamente abultada. Admitió que a veces vendía algo de droga, pero que casi todo lo que le encontraron era para consumo propio al estar enganchado desde hacía veinte años. Por ello, su defensa había postulado que no se le podía imputar tráfico de “notoria importancia” y había solicitado una pena de cinco años, lo que le hubiese permitido salir de la cárcel, en la que está ingresado en la UTE. El tribunal impone además tres años y un día de prisión a la avilesina Montserrat Ll. M., defendida por Ramón Triguero y acusada de distribuir la droga de Gonzalo G. G. La defensa adujo que no había prueba alguna contra ella, aunque pidió subsidiariamente una condena de año y medio, aduciendo drogadicción.