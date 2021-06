El Johy, el primer café 24 horas de Gijón, cumple medio siglo

Cuenta José Manuel Pardo, el dueño del Johy, que la popular cafetería de La Arena abierta las 24 horas del día fue conocida durante mucho tiempo entre los estudiantes como “la sala de estudios” porque decenas de jóvenes en edad de aprender acudían a consultar sus apuntes entre pinchos y cafés. También dice que, entre sus confortables paredes cargadas de historia, aún se sigue celebrando la tertulia cultural “Johy-Los Manzanos”. Y que a lo largo del último medio siglo de vida del local alguna vez tuvo que negarle la entrada a algún conocido personaje por “ir ajerezado”.

Todos esos recuerdos vienen ahora a la mente del hostelero de 75 años, que hace cinco décadas, en febrero de 1971, adquirió el bajo donde hoy sigue el primer 24 horas de la ciudad. Abrió oficialmente justo un año después. Un negocio, que salvo en sus primeros meses de vida y en este último año y medio de pandemia, siempre ha tenido sus puertas de par en par sin importar la hora. Por eso, sigue siendo refugio tanto de quienes van en busca de un buen desayuno como de quienes quieren echar un trago de madrugada.

“Quise hacer algo que fuera distinto y me llamaron loco, pero el negocio siempre funcionó muy bien”, relata Pardo sobre un negocio del que se pueden decir muchas cosas buenas, pero sobre todo, que es familiar. Su nombre es un acrónimo que resulta de la unión del nombre del fundador y de Hylda Álvarez, su esposa. “La mejor persona que me he podido echar a la cara”, razona el veterano, ahora ya más en segundo plano y cediendo el protagonismo a sus tres hijos: Jesús, Carlos y Begoña.

Pardo aún conserva cierto deje gallego a la hora de hablar. Sus orígenes hay que buscarlos en Agolada, en la provincia de Pontevedra. De familia hostelera, su padre fue también herrero. Puso rumbo a Gijón para ser perito industrial durante el franquismo, pero su destino estuvo detrás de la barra. Cuando contaba veintipocos años, decidió abrir las puertas de un local que, en su origen, fue tienda además de cafetería y restaurante. El barman no olvida la dureza de un oficio que le ha consagrado como uno de los hosteleros más conocidos del barrio y de todo Gijón. “Más de una vez tuve que echar una cabezada en una silla, a la hora de la cena. Es un trabajo duro, pero creo que el local fue un revulsivo para la ciudad”, asegura.

“Hay anécdotas que son inconfesables”, asevera el hostelero, que también está al frente desde 2006 del hotel La Arena, un establecimiento que está inmediatamente a continuación de la cafetería, desde la que hay acceso directo a un coqueto hospedaje de 17 habitaciones. Entre las anécdotas que sí se pueden contar, a Pardo le viene inmediatamente una relacionada con Lucio Torrente, el popular personaje gijonés conocido por ser socorrista de la playa de San Lorenzo. “Era cliente habitual y un día se quedó dormido en el baño”, relata Pardo. “Total, que cerramos un par de horas para poder limpiar y, cuando se despertó, se dio cuenta de que se había quedado encerrado”, prosigue. “Me llamó por la cabina telefónica desde cafetería”, ríe.

En el Johy muchos no solo han encontrado un lugar donde beber y comer sin importar la hora. También han hallado una mano amiga cuando lo han necesitado. “Muchas veces he prestado ayuda o he pagado el taxi a alguien que lo necesitaba porque no tenía dinero”, explica Pardo, que a pesar de haber conocido de cerca la noche, no tiene queja. “El comportamiento de la gente siempre ha sido exquisito”, resume.

–¿Y cómo ve el futuro?

–Pues incierto, no sabemos lo que pasará. Ahora mandan mis hijos, yo solo vengo a tomar café –se despide Pardo, el fundador de un refugio siempre con las puertas abiertas en La Arena.