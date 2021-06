“He sido el peluquero más feliz del mundo. Empecé con Luis Enrique y ahora, después de esta Eurocopa, cierro un círculo. Es el momento de un paso a un lado”. Con tono emocionado se expresó ayer el psicoesteta Ramiro Fernández Alonso, que durante las últimas tres décadas ha sido el peluquero de la selección española. Ayer, Fernández Alonso presentó su primer libro de fútbol –tiene otros cinco publicados– en el recinto ferial Luis Adaro. La obra lleva por nombre “De los pies a la cabeza: Mis vivencias con la Roja”. Al acto asistió la alcaldesa, Ana González, y el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño, entre otros.

“Empecé con Vicente Miera, y estando ya Luis Enrique, en Barcelona 92. He estado con el resto de selecciones, en las Eurocopas y Mundiales, pero ahora que la salud me respeta es el momento de dar un paso al lado”, explicó el asturiano, de 78 años. “Ya se lo he comunicado al presidente, Luis Rubiales, y me ha dicho que tendré las puertas siempre abiertas”, añadió Fernández Alonso, feliz por el pase a octavos en la Eurocopa del combinado nacional. “Si el primer partido lo ganamos tres a cero no pasa nada. No hay que dramatizar con los resultados. No es sencillo hacer un equipo como el que hicieron Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Aquello fue histórico”, zanjó el psicoesteta.