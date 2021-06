Choque político por la bandera arcoíris en el Ayuntamiento

“Esa no es una bandera oficial, y el balcón del Ayuntamiento no es un tendal, solo falta que nos saquen las sábanas y la ropa interior. Solo pedimos un poco respeto a las instituciones y a las banderas oficiales, que además hay una ley que las regula”. Con estas palabras desató ayer una tormenta política la concejala de Vox, Laura Hurlé, al exigir por carta a la alcaldesa, la socialista Ana González, que retirase de inmediato la bandera arcoíris, emblema del colectivo LGTBI, que desde al mediodía de ayer cuelga del balcón principal de la Casa Consistorial con motivo del día del Orgullo. “La defensa de los derechos humanos es incuestionable, por eso, cualquier persona u organización política que los cuestione, nos encontrará siempre enfrente”, respondió la Regidora a través de las redes sociales al ver la polémica levantada. La bandera seguirá donde está, y a esas críticas a Vox se sumaron el resto de partidos políticos, a excepción del PP.

Los argumentos esgrimidos por el grupo municipal de Vox está en que, según la legislación, la colocación de una bandera no oficial “no resulta compatible en el marco constitucional y legal vigente, y en particular con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior ni fachadas de los edificios o espacios públicas”. “Estamos a favor de todo tipo de diversidad, pero no de colectivizar ni de que a través de estos colectivos se monten chiringuitos. Todas las personas, tengan la condición que tenga en cuanto a sexo, raza u orientación sexual, somos iguales ante la ley, y no hace falta hacer estos alardes”, explicó Hurlé.

La censura a la petición de retirar la bandera LGTBI del Ayuntamiento no se hizo esperar desde los otros partidos con representación municipal y de otros colectivos, que se mostraron críicos con las palabras de Vox. “Son reaccionarios a lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, a los LGTBI, a los migrantes, hacia todo lo que tiene que ver con derechos sociales. No nos pilla de sorpresa y no nos interesa lo que puede decir”, valoró Josune Álvarez, coordinadora del colectivo Xega.

La colocación de la bandera encontró respaldo en la mayoría de grupos políticos. “Nos representa a todos los que defendemos la igualdad efectiva y real al margen de cualquier otra consideración personal. No solo no nos supone ningún problema la bandera en el balcón, sino que además lo apoyamos”, apuntó Mara Simal, edil de Ciudadanos. “Es una pena que Vox solo sea vehemente para mostrar homofobia, demostrando que es incapaz de hacer algo por una ciudad tolerante como Gijón, que tiene muchos problemas antes que las banderas que cuelgan del balcón del Ayuntamiento”, aportó Jesús Martínez Salvador, portavoz de Foro Asturias.

En la misma línea se pronunciaron desde Podemos-Equo, convencidos de que “Gijón es una ciudad democrática, diversa e inclusiva donde la exclusión y la crispación que pregona la ultraderecha no deben tener cabida”. “Esa bandera simboliza lo que tanto les molesta: democracia, diversidad e inclusión”, enfatizó la portavoz de la formación morada, Laura Tuero, impulsores en el pasado pleno de que la enseña arcoíris “luciera en el balcón de nuestro Ayuntamiento para refrendar y visibilizar el apoyo de esta ciudad al colectivo LGTBI y sus justas reivindicaciones”.

Desde el PP, en cambio, reconocieron que “no parece lógico no respetar la normativa vigente en materia de banderas y reconocimiento”. Además, señaló el portavoz municipal de los populares, Alberto López-Asenjo, “no es necesario izar una bandera como defensa de un colectivo”.