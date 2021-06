Grandes saltos en el campus de Suzuka en Sotiello

Rugen y echan humo las chimeneas de Arcelor de fondo en el circuito de Suzuka, en Sotiello. Pero más rugen las decenas de motos de cross que han tomado este fin de semana la instalación de Cenero, donde se celebra un campus consagrado a este deporte. Los corredores aparecen y desaparecen entre los montículos de arena, liberados por breves y maravillosos segundos de la gravedad. El ambiente huele a gasolina y a adrenalina, la que destilan los 65 niños que participan en una actividad que cumple su segundo año. “El trazado está a buen nivel y nos está respetando el tiempo”, celebran los participantes en el día de estreno.

Miguel Fernández es un ovetense de 15 años que lleva compitiendo seis en motocross. Se subió una vez a la moto de su padre y quedó prendado de la velocidad. Ha llegado a ser tercero en el campeonato de Asturias de supercross. Es uno de los que se atreven a encarar “las jorobas”, uno de los saltos más complicados del trazado de Suzuka. Solo apto para expertos. ¿Se pone nervioso al enfilar el terraplén? La respuesta es “no”. “Todo es atreverse y quitarse miedos”, asegura. “El circuito está en bastante buen estado, muy guapo. Mola bastante”, concretaba el joven aunque avezado motorista.

Luis Garcíablanco es uno de los promotores de la iniciativa. Ayer estaba pendiente de que no faltara nada, convertido en chico para todo. “Poco a poco va llegando la gente. Lo de hoy –por ayer– está siendo solo un calentamiento, una toma de contacto”, decía. Para el campus, están previstas numerosas actividades hasta mañana. La idea es que los chavales se diviertan a la vez que depuran su técnica, sin centrarse tanto en estas jornadas en el aspecto competitivo.

Por Suzuka también se dejó ver ayer Pepe Viedma, que llegó a ser campeón de Europa de velocidad en 1994 y 1996. “Lo que se intenta con este campus es fomentar este deporte entre los jóvenes”, puntualizaba. “Viene un psicólogo deportivo, diferentes monitores y demás. La idea es que se lo pasen bien. Que disfruten con lo que hacen, que eso es lo más importante”, apuntillaba. Jorge Fernández es otro de los padres que no quita ojo al circuito, mientras sus pequeños pasan a toda velocidad. “Es bueno que no haga demasiado calor, porque así no se genera polvo”, explicaba. “Por ahora, el tiempo nos está aguantando. A ver qué pasa el domingo, que es cuando dan lluvia. A ver si el agua nos respeta”, deseaba.

Entre los corredores, hay algunos con edades realmente sorprendentes, por los jóvenes que son. Es el caso de Covadonga Fernández, que tiene solo ocho años. “No me da nada miedo caerme”, decía subida a su moto, de 50 caballos. “Lo que más gusta de montar en moto es saltar”, cuenta con tono alegre. De la misma edad es Hugo Morís, otro chiquillo que se mueve con soltura, rapidez y agilidad por el circuito de Suzuka. “Este deporte me encanta”, se sincera.

No es el único, porque la instalación de Sotiello hasta el domingo será la casa de verdaderos amantes del cross. Y todo gracias a un campus, que cumple su segunda temporada, y que tiene por objetivo fomentar la práctica de este interesante deporte entre los más jóvenes.