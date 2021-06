Vicente Díez Faixat, Alumno Distinguido del Jovellanos: "Me presta un montón"

La decisión de los Antiguos Alumnos se tomó ayer por la mañana durante una reunión celebrada en el Hotel Alcomar. En la elección de Vicente Díez Faixat ha pesado especialmente, además de toda su dilatada trayectoria profesional en el mundo de la arquitectura, su la labor de “cooperación altruista internacional en países como Senegal y Mozambique, además de su labor de divulgación a través de libros, con la publicación de más de 300 artículos en prensa y revistas especializadas, exposiciones y conferencias impartidas”, justificó Hilario Mañanes, presidente de los Antiguos Alumnos del IES Jovellanos.

Díez Faixat, destacan los Antiguos Alumnos, ha sido un arquitecto que ha mostrado siempre “su preocupación por el urbanismo de Gijón y su carácter humano y solidario”. A estos méritos, destaca Hilario Mañanes, se une “que fue director de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón de 1988 a 1995”. La gratitud de Díez Faixat no se hizo esperar, y ayer mismo compartió un encuentro con los miembros de la asociación. “No les conocía, pero les he agradecido mucho el premio. El Jovellanos es una parte muy importante de mi vida, además que me pillaron los dos centros, tanto en el Antiguo Instituto como en el centro actual. Fueron unos años muy especiales, donde tuvo muy buen profesorado”, valoró Faixat.

La Sociedad de Bioética, premio Campanil

La entrega de distinciones tendrá lugar en el Centro de Cultura Antiguo Instituto el próximo 6 de agosto a las 12.30 horas. Junto a Díez Faixat también se entregará el Premio Campanil, que también conceden desde los Antiguos Alumnos del Jovellanos, a la Sociedad Internacional de Bioética, que recogerá su director, Marcelo Palacios. En este caso, el galardón se concede “por su repercusión en la sociedad gijonesa, asturiana, nacional e internacional”.