Para empezar, declaración de intenciones. Sin respiro. Una canción sirve ya para enganchar y levantar la ovación del público. Suena un clásico, “Voy a pasármelo bien”, y ya se nota que hay ganas de disfrutar de “Hombres G”. La mítica banda de pop-rock, liderada por David Summers, cerró la primera semana de conciertos de Metrópoli en Gijón con guiños al pasado, nuevos aires presentado sus últimos sonidos, y con la misma pasión que pasa de generación en generación.

“Muchas gracias por venir, estamos emocionados de volver a esta preciosa ciudad después de mucho tiempo”. Así recibió David Summers al público de la plaza de toros de El Bibio, antes de soltar toda su adrenalina. “Necesitábamos los conciertos para olvidar esta pandemia. Lo vamos a pasar como siempre”, aventuró. Y no mintió. Sin casi respiro, “Hombres G” presentaron su último single “Se me sale el corazón”, para retomar después otros dos clásicos, “El ataque de las chicas cocodrilo”, “Si no te tengo a ti” y “Dos imanes”.

“Hombres G”, que triunfaron en los ochenta y en los noventa, a su paso por Gijón también a atrajeron a los jóvenes de ahora. Y es cuando suena “Devuélveme a mi chica”, la canción que el propio Summers reconoce que tiene la obligación siempre de cantar, cuando se nota que su música no entiende de edad.

Summers, con los acordes de “Me siento bien”, bromeó sobre el clima asturiano. “Gracias por hacer el esfuerzo de venir con este día, aunque aquí estaréis acostumbrados a las nubes”.