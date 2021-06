El gijonés que dio puñetazos a su pareja en un bar de Cabueñes afronta pena de cárcel

El gijonés que el pasado fin de semana protagonizó un episodio de violencia de género contra su pareja sentimental a la salida de un restaurante ubicado en la zona de Cabueñes acabó detenido por la Policía, gracias a los datos ofrecidos por los clientes del establecimiento, y se sentará en el banquillo de los acusados dentro de dos semanas por un delito de maltrato de obra en el ámbito familiar. Tanto este individuo, de 58 años, como su supuesta víctima, niegan que se produjera incidente alguno, pero el fiscal, en base a los testimonios recabados en el lugar, ha actuado de oficio y solicita una condena para él de ocho meses de prisión, tres años de prohibición de porte de armas y otros tres años de alejamiento en los que no podrá acercarse a menos de 500 metros de su pareja ni comunicarse con ella.

Este presunto episodio de violencia de género, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, tuvo lugar el pasado sobre, sobre las 21.30 horas, momento en el que una pareja que había estado bebiendo sidra comenzó a discutir fuertemente a la hora de irse, lo que despertó la atención del resto de clientes y dueños del negocio.

Justo cuando los dos ya estaban en el coche para irse del restaurante, este hombre comenzó a propinar tortazos y puñetazos en la cara y por el resto del cuerpo a su pareja, que comenzó a llorar por lo que estaba ocurriendo. “Nos fuimos corriendo en cuanto vimos lo que estaba pasando, ella tenía la cara marcada de los golpes le dio, y él hasta tenía los nudillos ensangrentados porque se pegó muy fuerte”, describió el hostelero a este periódico. Además, varios clientes que estaba en el local también se acercaron hasta ellos reprochando la actitud de este gijonés. “Empezamos todos a llamarle maltratador, y a decirle que a ver si se atrevía a hacernos lo mismo a todos nosotros”, añadió el dueño del restaurante.

La mujer, visiblemente afectada, pidió expresamente que no se llamase a la Policía, y aseguró que no había pasado nada. No obstante, los agentes desplazados hasta Cabueñes tomaron declaración a los muchos testigos de lo ocurrido, que les facilitaron el número de matrícula del coche en el que este individuo se había ido del lugar. Con esos datos, los policías lograron detener al sospechoso y trasladarlo a comisaría. Ayer pasó a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Gijón.

En sede judicial, el detenido negó los hechos ayer por la mañana, negándose incluso a alcanzar un acuerdo para evitar el proceso penal al que tendrá que enfrentarse en los próximos días. Su versión, tal y como ocurrió el día de autos, está avalado por su pareja sentimental, que niega que su novio le pusiese la mano. De hecho, ayer también renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle por el delito en cuestión.