“La Santina” que vela contra el alcoholismo: el centro que asiste en Gijón a personas con adicción a la bebida

María Fernández es una mujer de 53 años que a lo largo del confinamiento más duro trabajó en una tienda de alimentación en Villaviciosa. A María, que utiliza un nombre ficticio para contar su historia, se le juntaron demasiadas penurias. La muerte de su madre, la separación y el miedo a contagiarse de coronavirus le hicieron refugiarse en la bebida. Su adicción la llevó a estar tres semanas ingresada en el Hospital de Cabueñes, donde llegó pesando 35 kilos. Desde hace dos meses es una de las mujeres internas en el proyecto de deshabituación de la bebida “La Santina”, el centro ubicado en Deva, dependiente de Cáritas, que atiende casos similares al suyo. Es decir, el de mujeres que padecen el doble estigma de ser alcohólicas y mujeres. “Este tiempo se me ha pasado volando y estoy mucho mejor”, reconoce María Fernández.

El proyecto “La Santina” tiene una larga historia. Data de 1993, centrado en personas en riesgo de exclusión social por su alcoholismo. En un primer momento, disponía de ocho plazas en una experiencia piloto. Si bien, Cáritas siempre manifestó el deseo de centrar el recurso en las mujeres adictas a la bebida. Desde el 2016, “La Santina” se asienta en un chalé en la parroquia de Deva, junto al camping. Hay espacio para 28 personas, con plazas reservadas en exclusiva para mujeres. Los internos aceptan su ingreso voluntario durante seis meses, más un periodo exterior de seguimiento ya reincorporados a su vida diaria.

Además de los profesionales, trabajan doce voluntarios, que tuvieron que dejar asistir al centro durante los meses del confinamiento y las restricciones y que poco a poco vuelven a sus puestos. El confinamiento, explican los responsables del centro, fue una época especialmente complicada. Lo explica Paula Pérez, que trabaja en el chalé de Deva como psicóloga. “Se normalizó el consumo de alcohol durante esas semanas. Se cerraron los bares, pero se consumió en casa. Jugó un papel de relax en el confinamiento”, evalúa.

Sería esperable que se hubiera producido un sensible aumento de las recaídas. Sin embargo, aunque las hubo, el número no fue tan elevado como cabría suponer. Así lo explica Marcos Vega, trabajador social en “La Santina”. “El estrés fue mayor, pero no hubo tantas recaídas como pensamos”, concreta. La cuarentena fue dura en el chalé de Deva y no se admitieron ingresos. Además, se hizo la excepción de permitir tener sus teléfonos móviles a los usuarios para que mantuvieran el contacto con la familia. Solo en el año 2020, “La Santina” atendió a un total de 102 personas.

“Entré llorando y acabo de hacer tres meses aquí”, reflexiona M. I. L., una mujer de 54 años y natural de Langreo que reside en Gijón desde hace más de dos décadas. Su caso no es sencillo. De carácter pasional, como ella misma reconoce, su tono es amable y reposado. “Entré aquí condicionada por todo lo que había hecho. Beber a escondidas, tener que pedir préstamos... tengo dos hijos, pero no quería reconocer que tenía un problema con el alcohol”, analiza.

“Decidí ingresar porque me pillé una borrachera tan gorda que me perdí por Gijón. Al principio no fue sencillo, porque añoro mucho a mi familia y a mis dos perros. Me tiré una semana entera llorando”, prosigue. “Ahora estoy mejor. El alcohol no solo te mata a ti, mata a tu familia. Tengo la lección aprendida y nunca más voy a volver a beber”, resalta una mujer a la que “La Santina” le ha cambiado la vida para mejor.