El acceso a la playa de Estaño tendrá un arcén peatonal y ganará anchura

Aclara la líder vecinal de Somió que el camino se trató de adecuar hace ya unos años, cuando se ensancharon algunos tramos demasiado angostos. “Por entonces, los propietarios habían cedido algunos metros, pero a día de hoy sigue siendo muy estrecho y lo ideal, según nos comentó el Ayuntamiento, es ampliarlo para que puedan cruzarse dos coches sin peligro”, señala. En el pliego que licita la obra se menciona que este camino no será ensanchado al completo, pero sí en “varios tramos”, y que junto a la pavimentación de toda la vía se acometerán también labores de saneamiento para crear una red de drenajes que ayude a evacuar el agua de lluvia sin encharcar el asfalto. Los técnicos reconocen que el camino actualmente presenta “un firme de aglomerado, en mal estado, con profusión de baches y erosiones producidos por las aguas pluviales de escorrentía”, de ahí que vean necesario el citado plan de “contención de los taludes” del margen derecho de la vía.

La otra gran novedad de la obra será diseñan un arcén peatonal al final del camino, ya en su llegada a la playa, con la idea de “completar un itinerario ciclo-peatonal desde el núcleo urbano y hasta la playa a través de la senda del Cervigón”. La falta de accesibilidad peatonal hasta ahora ha hecho que buena parte de Somió no use este tramo. “Vecinalmente no tiene mucho uso, así que casi le conviene más al Ayuntamiento que a nosotros arreglarlo, porque es una zona de acceso sobre todo turístico. Nadie se atreve a pasar por ahí porque con cómo está ahora mismo es un peligro. En verano pasan muchísimos coches”, recuerda Lafuente, que urge que, ya que esta obra tendrá que esperar a después del verano, el Consistorio aproveche para “ponerse al día” con los desbroces. “La zona está abandonada”, lamenta.