“A los rotarios solo nos importa servir y llegamos donde no llega el Ayuntamiento”

El abogado Mariano Marín Albi (Gijón, 1961) asumirá hoy la presidencia del Rotary Club de Gijón en una cena que tendrá lugar en el Club de Golf de Castiello. Relevará en el cargo a Manuel de Pedro González, “Cholo”. Son muchas las ideas que el expresidente del Partido Popular en la ciudad (dimitió en febrero tras disputas internas con la dirección regional) quiere llevar a cabo durante su año de mandato en una organización compuesta por 25 socios y que tiene como única finalidad la labor altruista. Crear una zona arbolada en una finca municipal de la zona oeste o la reforma de la capilla de San Esteban del Mar, en El Natahoyo, son algunos de los proyectos en mente.

–¿Cómo afronta el reto?

–Lo asumo con ilusión y ganas. Y dado que mi abuelo Mariano Marín de la Viña fue uno de los fundadores de este club en 1926, con un toque sentimental. Es algo muy grato. Además, el Club es el representante en nuestra ciudad del Rotary Internacional, que es la mayor organización de servicio a nivel mundial, con 1.200.000 miembros. Es todo un honor para mí.

–O sea, que su relación con los rotarios viene de largo.

–Sí. La historia de los rotarios en la ciudad empezó en 1926, con un grupo de gijoneses con inquietudes, conocedores de lo que había iniciado en 1905 el fundador de los rotarios a nivel mundial, Paul Harris. Les gustó ese planteamiento, el lema de “Dar de sí antes de pensar en sí” con el que se fundó este club. Tras la Guerra Civil, igual que ocurrió con otras asociaciones, el club fue prohibido. Pero al recuperarse la democracia, retomaron sus actividades.

–Su mandato es de solo un año. ¿Le dará tiempo a todo lo que quiere hacer?

–Efectivamente. Eso ocurre en todos los clubes, también en el Rotary Internacional. Todo se resume en nuestro símbolo, la rueda rotaria. Es porque siempre estamos en movimiento, haciendo cosas. Así lo simbolizamos.

–¿En qué se ha movido Gijón gracias a los rotarios?

–Nos hemos tenido que amoldar a la situación de pandemia, que limitó todo mucho. Las actividades presenciales fueron mínimas, pero hemos hecho muchas cosas pese a todo. Al inicio de la pandemia, en los momentos más crudos, nuestro secretario se estuvo moviendo por todo Gijón repartiendo mamparas, mascarillas... por comercios y residencias de ancianos. Se han hecho repartos de alimentos también a varias organizaciones. Y cuando se empezaron a levantar las restricciones mantuvimos, además, nuestro torneo de golf, en el Club de Golf de Castiello, que siempre tiene mucho éxito, porque es el que más participantes atrae. Todo por compromiso con Gijón.

–¿Qué proyectos tienen en marcha?

–Próximamente, haremos entrega de una furgoneta a las monjas que atienden la Casa de Acogida “Nuestra Señora de los Desamparados” para ayudarlas en su misión. Hemos tenido mucho éxito también con el proyecto ideado por nuestro anterior presidente, Manuel de Pedro González, “Cholo”, de pintura solidaria, en el que una veintena de pintores se ofrecieron a pintar las casas de personas con pocos recursos. Seguimos en marcha con el desarrollo de la rehabilitación de San Esteban del Mar, en El Natahoyo.

–¿Cómo va esa reforma?

–Ya tenemos licencia, así que en este mandato daremos pasos. También vamos a hacer un concierto en el teatro Jovellanos para diciembre. Y luego, como desde Rotary Internacional se están decantando por la protección del medio ambiente, tenemos un proyecto en marcha que consiste en crear un “bosque rotario”. En una parcela municipal, que está ya señalada en la salida de La Calzada hacia la carretera de Avilés, y en otoño queremos plantar los primeros árboles. Será un espacio abierto a todos los ciudadanos.

–¿Qué importancia tienen los rotarios para Gijón?

–En primer lugar, aunque haya personas que hayamos sido políticos, en los rotarios la política no rige. Solo importa servir. Ese es el único ideal. Este año el lema es “servir para cambiar vidas”. Eso es lo que hacemos. Somos ahora 25 socios, todos con una cierta capacidad y sensibilidad para detectar problemas o escaseces en algunas personas o colectivos de Gijón y desde ese momento nos ponemos en marcha para solucionarlo. Muchas veces llegamos hasta donde no llega el Ayuntamiento o no llegan otras organizaciones. Ya digo, no tenemos ideología que nos impida atender una u otra necesidad.

–Hablando de política, ¿cómo ve los toros desde la barrera?

–Solo deseo, a unos y a otros, que sean leales con su país, que actúen de buena y que tengan suerte. No me arrepiento, ni mucho menos, de la decisión de dejar la política.