La saga “Star Wars” y el frikismo se instalan estos días en Metrópoli

El Festival Metrópoli no defrauda. Arrancó el pasado 24 de junio y hasta el 24 de julio propone a gijoneses y visitantes un programa en el que no falta la buena música, las exposiciones, el humor y, cómo no, la Comic Con en el Palacio de Revillagigedo. En total, casi una veintena de espectáculos de diversa índole con la que disfrutarán mayores y pequeños.

A punto de iniciarse el segundo fin de semana del festival, las previsiones se quedaban cortas viendo el enorme éxito que está teniendo esta edición 2021. Tras el rotundo éxito de la jornada inaugural, este fin de semana Metrópoli vuelve con más fuerza si cabe con una Comic Con que podría decirse que no se ha visto afectada por la pandemia. Y es que son muchos los artistas que han confirmado su presencia en Gijón desde hoy, jueves 1, al domingo 4 de julio. Invitados de lujo como la actriz de la saga “Star Wars” Femi Taylor, la gamer Hurona Rolera o ilustradores de primera línea como Moderna de Pueblo, Salva Espín, María Hesse, Ramón Rosanas o Belén Ortega entre otros. Asimismo, no faltará tanto el “Artist Alley” –espacio dentro de la Comic Con en el que los autores pueden firmar ejemplares, poner a la venta su obra original, ofrecer commissions o tiradas limitadas y fomentar el trato directo entre los creadores y el público– como los cómics exclusivos, un “market friki”, charlas, mesas redondas y todo lo que un fan del mundo del cómic pueda desear. Y más.

Lá música también será protagonista de este fin de semana. Por el escenario de la plaza de toros de El Bibio pasarán en los próximos días artistas de tres géneros totalmente diferentes: “Taburete”, “Rulo y la Contrabanda” y el día “Boombastic” dentro de Metrópoli que tendrá como protagonistas a Bad Gyal, “Ptazeta” y el asturiano Enol.

Hoy, jueves 1 de julio, será la formación que lidera Willy Bárcenas la encargada de hacer vibrar a sus numerosos seguidores. A partir de las 22 horas, miles de incondicionales disfrutarán con algunos de los éxitos más sonados del grupo madrileño, caso de “Mariposas”, “Sirenas”, “Abierto en vena” o “Madame Ayahuasca”. Mañana, viernes 2, será el turno de la productora, DJ y compositora catalana Bad Gyal, una de las grandes figuras de la música trap, que presentará en Gijón los temas de su último trabajo “Warm up”. El sábado 3 de julio los encargados de animar la noche en el coso taurino gijonés serán los cántabros “Rulo y la Contrabanda”, uno de los referentes del pop rock en nuestro país. A partir de las diez de la noche, la formación liderada por el exvocalista de “La Fuga” interpretará algunos de los temas de su último álbum, “Basado en hechos reales”. Se trata de su tercer disco en solitario, y todo apunta a que, al igual que los dos anteriores, llegará a lo más alto de la lista de ventas.

Dinoworld

Destacar asimismo que siguen a la venta las entradas para la superexposición de dinosaurios que tendrá lugar en el Palacio de Revillagigedo del 15 de julio al 29 de agosto. Se trata de “Dinoworld”, un fantástico y didáctico viaje al periodo Jurásico con dinosaurios a gran escala e impresionantes ambientes y escenarios naturales que harán disfrutar a toda la familia.