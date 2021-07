El centro de Amazon en el polígono de Lloreda estará junto al enlace con la Zalia

Los 51.960 m2 que Amazon ha reservado en el polígono industrial de Lloreda para un gran centro logístico de apoyo a su almacén de Siero, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, están ubicados en el área de ese polígono más próxima al primer enlace viario de la Zalia, enlace en construcción que conectará con la AS-19 (antigua carretera a Avilés) a la altura de La Peñona. Este proyecto de la multinacional estadounidense para Gijón, que permitirá la creación de unos 200 empleos directos y otros tantos indirectos y estará capacitado para albergar 600 furgonetas eléctricas con las que se distribuirán productos comprados por internet por una amplia zona de la región, fue recibido ayer con división entre el empresariado. Además del empleo que se generará durante la fase de operación de este centro logístico, del tipo denominado “cross docking”, la obra en sí supondrá también una inversión millonaria en el concejo, aún por cuantificar.

La implantación de este gigante de la logística en Gijón, en un área muy próxima a la Zalia, fue ayer especialmente bien acogido por la patronal del transporte de mercancías por carretera, Asetra, y por la Cámara de Comercio de Gijón, que destacaron la “enorme oportunidad” que este proyecto ofrece para la ciudad. En palabras de Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, “esto es una apuesta de Amazon muy clara y es una buena noticia para el conjunto de la economía y para la distribución de mercancías en particular”.

De la Roza destacó que el gran proyecto de Amazon en el polígono industrial de Bobes, en Siero, tendrá su zona de influencia en todo el noroeste de España. “Imagino que este de Gijón también tendrá un potencial importante para parte de la zona norte de España”, añadió.

No sólo eso, sino que el dirigente de Asetra señaló que la implantación de Amazon en Lloreda puede ser “el gancho que contribuya a atraer a otras empresas logísticas”. En ese sentido recordó la cercanía de la Zalia, pendiente de la construcción de una subestación eléctrica.

El presidente de la Cámara, Félix Baragaño, dijo del proyecto que es “evidentemente una buena noticia”. “Como tal esperamos que se materialice cuanto antes”, añadió.

No se ve tan claro desde la Unión de Comerciantes del Principado, cuya gerente, Carmen Moreno recuerda que Amazon es “la mayor competencia para el comercio físico”, algo en lo que no influye que tenga un centro en Gijón o no. Pese a ello Moreno se muestra crítica señalando que “no podemos caer ni desde el punto de vista público ni social, en la idea de creer que la única inversión y el único desarrollo posible pasa por este tipo de multinacionales de la venta on-line que priman la baja calidad, el bajo precio, pero también el empleo de baja calidad, las remuneraciones escasas y las condiciones laborales no adecuadas ni humanas”, dice.

Los 51.960 m2 que ha reservado Amazon en el polígono promovido por Sogepsa pertenecen a tres de las diez parcelas reservadas para la implantación de gran industria. Amazon, además de visitar el lugar para elegir los terrenos, también ha mantenido contactos con las administraciones, para ir preparando los trámites necesarios tanto para la obra como para el desarrollo futuro de la actividad. De hecho, tiene pensado pedir licencias al área municipal de Urbanismo en próximas fechas.