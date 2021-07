El Ayuntamiento de Gijón no presentó ninguna manifestación de interés al plan de impulso al sector audiovisual y del videojuego, que se financiará con los fondos europeos para la reconstrucción. Ese no presentado fue la respuesta del gobierno ayer en comisión de Hacienda al edil de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, para quien es “una falta de creatividad y ambición” de Gijón y una “oportunidad perdida” para avanzar en la transformación de la economía local. “Gijón no se moderniza restaurando el Piles”, ironizó el edil.