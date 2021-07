“No hay sujeto reivindicativo en Castilla como sí lo hay en Asturias”

–¿Le ha servido el viaje que propone en “Castellano” para llegar a responder a esa pregunta de quién es que tanto le inquietaba?

–Más bien me concernía con cierta profundidad. Es una pregunta que siempre quedará abierta. Este viaje me ha servido muchísimo, más de lo que esperaba.

–¿Qué tiene de interesante Castilla?

–El eje que se toma para responder a esa pregunta es una historia fascinante, la de la revuelta de las comunidades de Castilla. Ha dejado una huella, pese a que no somos conscientes, también por una galería de personajes difícilmente superables. Están héroes trágicos como Padilla y su viuda. Hasta personajes de Tarantino, como el Obispo Acuña, o tipos que por su cabeza o empaque pueden competir con un Maquiavelo, como es el Almirante de Castilla.

–¿Es uno de los puntos interesantes de su obra, conocer a personajes más allá de Padilla, Bravo o Maldonado?

–Son lo más nombrados, pero no conocidos. Pero en el libro hay una galería inagotable aparte de ellos. Está también el hermano de Garcilaso de la Vega, que es uno de los políticos más destacados. O el Cardenal Adriano, que intenta entender superar el lío en el que le han metido, cuando le dejan al cargo de Castilla, porque es mucho más complicada de lo que sus consejeros piensas, y acabó huyendo de Valladolid de noche de una forma rocambolesca, y terminó siendo Pepe.

–¿Castilla sigue siendo muy complicada?

–Lo es menos porque Carlos V pasó la apisonadora, después de que fracasara la revuelta, y en cierto modo desmanteló cierta parte de la complejidad de Castilla. Pero en el espíritu castellano, que parte ha pasado al espíritu español, sigue existiendo esa complejidad. La identidad castellana es mestiza, pero de ahí surgió la lengua castellana.

–Ha publicado esta obra coincidiendo con el aniversario de la batalla de Villalar, del año 1521, que ha pasado desapercibido. ¿Por qué a los castellanos les falta ese gen reivindicativo?

–Los herederos de Carlos V y los Borbones continuaron la labor de deshacer Castilla. Y Franco tampoco la tuvo en cuenta, la tenía como irrelevante. Las inversiones que hizo fue en Cataluña y País Vasco, para ganarse el apoyo de la burguesía catalana y vasca. Y ahora Castilla se ha trozeado en cinco o seis comunidades autónomas, si consideras o no a Murcia. No se tiene un sujeto en Castilla para esa reivindicación como sí sucede en Asturias, País Vasco o Galicia, que reivindican cualquier efeméride patria.

–Hace referencia a su libro y ha manifestado que ha notado que existe un cierto resentimiento hacia Castilla de catalanes, gallegos, vascos.

–He vivido en Cataluña y me he movido por España. He percibido muchas veces el rencor, resentimiento y tirria hacia Castilla, a la que se presenta como opresora, saqueadora y dominadora. Me parece muy injusta esa apreciación. ¿Dónde está acumulada esa riqueza? Castilla ha dejado un legado cultural que ha impregnado a todos los españoles, y que nos ha facilitado la lengua común en la que nos entendemos.

–¿Es el verano un momento ideal para usted para escribir?

–Escribo como respiro. Lo hago siempre. Durante gran parte de mi vida solo lo podía hacer en el verano. Lo sigo haciendo. Intento combinar para estar más con la familia, pero sigue siendo una fecha que me viene muy bien para hacer las dos cosas que más gustan: escribir y leer.

–¿Qué es lo que más atrae de la escritura?

–Lo que más valoro es la verdadera y genuina libertad de la que uno disfruta. Construyes tu terreno de juego y fijas tus reglas. Es un espacio en el que uno fija todas las coordenadas y parámetros.

–Visita Asturias otro verano más. ¿Alguna para obligatoria?

–Voy variando, allí todo merece la pena. Me gusta irme a Ribadesella o Llanes, y tengo pendiente pasarme por Covadonga. De Gijón lo que me gusta es pasear al lado del mar, hacer el recorrido de la playa lo más largo posible, que para un mesetario es bastante reconfortante.