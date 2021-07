Su cargo como director de proyectos de la firma Doymo ha convertido a Manuel Pineda en responsable del Plan de Movilidad Sostenible de Gijón (2021-2030) a partir de un trabajo que su empresa realiza en unión con Iceacsa. Cuatro décadas centrados en la consultoría de movilidad y el diseño de planes en ciudades grandes como Barcelona y Madrid pero también de menor tamaño como Palma de Mallorca, Lérida, Hospitalet, Guadalajara o Ciudad Real son el bagaje de Doymo. Su rúbrica también está en el plan de movilidad del área metropolitana de Asturias. Pineda estuvo esta semana en Gijón presentando el estudio que servirá de base a este nuevo plan de movilidad.

–Comparada con ciudades de su misma envergadura, ¿qué singularidades han detectado en la movilidad de Gijón?

–Casi todas las ciudades adolecen de las mismas problemáticas. Gijón tiene un tamaño muy bueno para fomentar la movilidad sostenible porque todo está a mano; la mayoría de los desplazamientos se pueden hacer a pie. ¿Singularidades? En Gijón, el tema portuario es importante. Y, sobre todo, está ese polo de atracción que es la Milla del Conocimiento y que al estar alejado de la ciudad requiere de una solución específica en materia de movilidad. Luego está la vinculación metropolitana con ese triángulo que forman Avilés, Gijón y Oviedo. No es un área metropolitana de hecho pero casi.

–¿Con Gijón como elemento tractor?

–Sí, es la ciudad con más habitantes, mas industrial que Oviedo y con ese polo que conforman la Universidad y los espacios de I+D del entorno.

–¿Tiene sentido diseñar un plan de movilidad sin tener ubicada la estación intermodal y definido en su totalidad el metrotrén?

–Yo creo que sí, que es oportuno. Es bueno para encajar las piezas y ver cómo hay que modificar la movilidad para adaptarse a esas nuevas realidades. Por ejemplo, si hay que reestructurar la red de transporte público teniendo en cuenta los nuevos polos de intermodalidad. No a partir de los usuarios del transporte público actual sino de la captación de nuevos usuarios y de una movilidad metropolitana. Si más gente va en transporte público menos irá en coche y no serán necesarios tantos carriles.

–Sorprende ver en su diagnóstico que el transporte público en Gijón sólo alcanza el 11% del total de los desplazamientos. ¿Razones?

–Viendo las gráficas de otras ciudades tampoco está tan mal. Está en la banda baja pero no muy baja. Palma de Mallorca, por ejemplo, está en un 14%. En este tipo de ciudades, el transporte competitivo al coche para muchos desplazamientos es el pie. Así que no se trata de que el transporte público funcione mal; de hecho los usuarios le dan una buena puntuación. Todo esto no es óbice para intentar mejorar. Hay que profundizar en el transporte publico.

–Mucha movilidad peatonal y mucha bici pero el coche sigue siendo útil para muchas personas y en muchas circunstancias. ¿Se le está demonizando?

–Nosotros nos caracterizamos por plantear objetivos realistas así que ni muchos menos demonizamos el coche que para determinados desplazamientos es quizás el modo más eficiente. Pero también es cierto que hemos detectado muchos desplazamientos cortos, de menos de un kilómetro. Un desplazamiento de un kilómetro o kilómetro y medio se puede hacer caminando en un cuarto de hora. No hay problema de aparcar y además es saludable. Nuestro plan ya se conformaría con conseguir eso y que en los desplazamientos metropolitanos no fuera tan mayoritario el uso del coche.

–¿Es mucho?

–Un 87% de los viajes al exterior con origen y destino en Gijón se hacen en coche. Con aparcamientos disuasorios, metrotrén y algún refuerzo del transporte público actual se podría modificar ese desequilibrio.

–¿Qué se hace en un desplazamiento de menos de un kilómetro?

–Pues, por ejemplo, llevar a los niños al colegio y volverse a traer el coche a casa. Eso se ha detectado. Por eso al hablar de eliminar ese tipo de desplazamientos no pedimos sacrificios ni heroicidades. Si vamos al centro y hay líneas de autobuses que lo conectan con los barrios o se puede ir andando, ¿para que ir con el coche, dar diez vueltas para encontrar aparcamiento y acabar pagando un parking? Solo se trata de aplicar el sentido común a la movilidad.

–Dice su análisis que en Gijón sobran plazas de aparcamiento. No piensan lo mismo muchos vecinos.

–Esto del aparcamiento es muy de percepción. Claro, si se trata de aparcar a la puerta gratis... Puede que esa oferta no esté bien distribuida. Hay zonas con déficit de aparcamiento y otras con superávit que están lejos de donde hay déficit. En su conjunto hay muchas plazas en edificios y subterráneos porque hay bastante licitación nueva y aparcamientos públicos que hizo el Ayuntamiento. Gran parte de los coches de los residentes podrían aparcar fuera de la calles.

–Me habla de ir al parking o al garaje de casa.

–Es que el espacio público es un bien tan preciado que es una pena dedicarlo a estacionamiento y más en calles con aceras tan estrechas que no puede pasar ni un peatón.

–Es obvio que el concepto sostenible lo cambia todo. ¿No hay vuelta atrás?

–Es que lo manda Europa a través de unos objetivos de seguridad vial y de reducciones de emisiones . Además se tiene que cumplir la ley. Y la ley marca, por ejemplo, una acera mínima de 1,80. Que menos que pueda pasar una silla de ruedas o o un carrito de niños.

–¿Dónde hay que afinar ? ¿En el centro? ¿En los barrios?

–Desde el punto de vista de la movilidad peatonal se hizo un trabajo inmenso con las peatonalizaciones del centro, que, además, tienen éxito de crítica y público. Sería extender ese modelo a barrios como Ceares, El Llano, La Calzada o El Natahoyo, zonas con importante actividad comercial.

“Hay que empujar el uso de la bici, en Gijón no se llega al 1%”