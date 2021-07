La patronal hostelera Otea Gijón renunciará a su plan de instalar 16 casetas hosteleras en el paseo de Begoña durante la Semana Grande. Las restricciones sanitarias han lastrado finalmente la viabilidad del proyecto al limitar el número de mesas por puesto a una docena, como adelantó hace justo una semana LA NUEVA ESPAÑA. Una cifra que se queda corta para obtener un margen suficiente de beneficios para una propuesta que daba prioridad a aquellos negocios que durante la prohibición de consumo en los interiores no hubieran podido colocar terraza. Estas limitaciones, sumadas al temor que ha generado el repunte de contagios en la región, obligan a posponer una de las ideas estrellas de este verano.

La cancelación de la instalación de casetas en Begoña se comunicará a principios de la semana que empieza mañana, aunque todas las partes afectadas ya son conocedoras de la decisión. Tanto Otea Gijón como Divertia han tratado de dar viabilidad a un proyecto que se planteó como revulsivo para un sector especialmente castigado en el último año y medio. La falta de margen temporal hace imposible aguardar a una mejor tesitura. Y, en previsión de que las casetas no sean el balón de oxígeno esperado, se ha decidido aplazar la instalación de los puestos.

Otea Gijón siempre dejó claro que su intención era que los puestos hosteleros se consolidaran como parte de la oferta veraniega. Y que era preferible esperar, antes que hacerlo deprisa y corriendo, ya que el plan es poder exportar las casetas a todos los barrios de la ciudad y no limitarlo únicamente a la zona Centro. El temor a que el Principado pueda entrar en una nueva fase de restricciones también ha pesado en la cancelación. Asturias registró ayer 320 nuevos positivos, a los que hay que sumar los 239 detectados el jueves. Estas cifras no se veían desde febrero, en pleno toque de queda, y afectan mayoritariamente a la población no vacunada. O sea, jóvenes de entre 15 y 30 años.

Que este año no vaya a haber casetas en Semana Grande no significa que el plan vaya a guardarse en un cajón. Desde que el hostelero Ángel Lorenzo, nada más aterrizar en la junta local de Otea, hiciera la propuesta, adelantada por este diario, el gobierno local vio con buenos ojos el plan. Así lo aseguró la gerente de Divertia, Lara Martínez, en este periódico. Dijo que, “en un escenario postcovid”, las casetas son “factibles”. Y, que “si se podían hacer este año, mejor”, siempre que la situación sanitaria lo permitiera. Las reuniones entre ambas partes han sido constantes y fluidas en las últimas semanas. Antes de acordar la ubicación definitiva en Begoña, se barajaron como posibles ubicaciones “el solarón”, la explanada de Poniente o la calle Claudio Alvargonzález, en Cimadevilla. Esta buena relación entre Otea y Divertia hace prever que las casetas sí vayan a estar presentes en futuros eventos.

El plan para esta Semana Grande estaba ya maduro. Se tenía definido el horario de apertura, que iba a ser desde el mediodía hasta las diez u once de la noche. También estaba estudiado el diseño de los puestos, muy similares a los que se pueden ver en ciudades como Valladolid o Santander. Es decir, con espacio para las barras para despachar las consumiciones. La propuesta tuvo una buena acogida entre los comerciantes de Begoña. Por el contrario, se mostró crítica la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón (FAV), que denunció “la saturación” del paseo y exigió que la oferta veraniega se centre más en lo cultural y la juventud.