La reserva por Amazon de 51.960 metros cuadrados en el polígono de Lloreda para crear un centro logístico para distribuir mercancías compradas por Internet por Gijón y por otros concejos asturianos, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, fue calificado ayer por la alcaldesa, Ana González, como algo “muy positivo” por la generación de empleo que llevará aparejada un “nuevo nicho” de actividad como es la distribución de mercancías en corta distancia. La Regidora recalcó que su bienvenida a un proyecto que generará 200 empleos directos y otros tantos indirectos “no es excluyente” del respaldo que el Ayuntamiento da al pequeño comercio.

Las parcelas reservadas por Amazon en Gijón son tres de las del polígono de Lloreda que están más próximas al futuro enlace con la Zalia. El proyecto ha sido recibido con los brazos abiertos por la patronal del transporte Asetra, por la Cámara de Comercio y por la asociación de empresarios del polígono, integrada en Áreas Empresariales de Asturias, desde donde no obstante se reclama que se refuerce la red de abastecimiento eléctrico del polígono para que no se vea saturada por las necesidades de energía de Amazon, que va a utilizar en su centro logístico gijonés 600 furgonetas eléctricas, ecológicas al no emitir emisiones contaminantes, pero que requieren una importante potencia eléctrica para su carga. El plan también ha cosechado el apoyo de la mayoría de la oposición municipal.

Por contra, desde la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias se destacó que Amazon es el mayor competidor del comercio local y se cuestionó que se piense que el único desarrollo posible pasa por este tipo de multinacionales de la venta online que generan “empleo de baja calidad”. También se mostró crítica la portavoz municipal de Podemos-Equo, quien además preguntó si la Alcaldesa iba a renovar, tras el anuncio de esta inversión, la petición que hizo a los gijoneses en los meses más duros de la pandemia para que consumieran en el comercio local en lugar de comprar a través de Amazon.

Ana González respondió ayer señalando que “hay que tener cuidado de no confundir cuando hablamos de nuevas empresas y de creación de empleo en Gijón”. “No hay que intentar confundir a la población cogiendo frases o cosas que yo he dicho en otros momentos, como por ejemplo que tenemos que seguir apoyando al comercio local”, dijo. “Claro que tenemos que seguir apoyando al comercio local, no son excluyentes uno y otro, son compatibles. Sobre todo, si tenemos en cuenta en qué contexto estábamos, cuando pedí eso a mis vecinas y vecinos, un contexto del comercio local cerrado, un momento muy duro para las pequeñas empresas de Gijón”, dijo. “Pedí un ejercicio de solidaridad, pero eso no es óbice para que no debamos crecer en distintos tipos de empresas que generen empleo”, recalcó la Regidora.

Ana González indicó que considera que es “muy positivo hablar de nuevas empresas que van a generar nuevos empleos, que además nos abren nuevos nichos, algunos muy ligados a los nuevos conceptos de lo que queremos que sea la economía, por ejemplo, la economía azul, con la piscifactoría de lenguados (de Sea Eight en El Musel) o la economía circular de Preco (también en el Musel, que convertirá residuos plásticos en materia prima para la industria química y en biocombustible) y la propia instalación que va a llevar a cabo Amazon con el concepto de última milla, por ejemplo, que responde también a modelos de distribución actuales”.