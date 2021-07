El parque automovilístico de Gijón alcanza los 158.000 vehículos, el 76,2% turismos

Que la nueva movilidad sostenible coloca al coche en el último escalón de todas sus prioridades es una realidad palpable dentro y fuera de las fronteras de Gijón. Que enunciar ese principio estratégico en los documentos no hace desaparecer los coches, también. Y es que la realidad que dejan los números es otra bien distinta a la que persiguen quienes abogan por esa ciudad más agradable y menos contaminada de peatones, ciclistas y transporte público. El recién presentado documento de diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible de Gijón/Xixón 2021-2030 analiza la situación del parque automovilístico de la ciudad. En total, se cuantifican 158.601 vehículos, de los que el 76,2% son turismos. Las motocicletas se llevan el 11,2% de la tarta y los camiones un 5,8%. El resto son la suma de ciclomotores, tractores, remolques, semirremolques y autobuses. Si se pasan esos porcentajes a números el desglose actualizado del parque móvil gijonés contabiliza 120.808 turismos frente a 23.209 motocicletas y ciclomotores y 9.257 camiones. El resto de los tipos de vehículos suman 5.327 unidades.

Motos y camiones se caen del estudio al analizar la tasa de motorización de los diferentes territorios de Gijón. Esa tasa refiere el número de vehículos motorizados por cada mil habitantes. El calculo realizado por los técnicos de Iceacsa y Doymo como responsables de este plan fijan la media en 444,6 turismos por cada mil habitantes. Una cifra que está bastante por debajo de la media del Principado con una monitorización superior a 500 –en concreto 510, 9– y también está por debajo de otras ciudades de similar tamaño y estructura como La Coruña (471,6), Valladolid (463,4) o Vitoria (466,1). La tasa de motorización gijonesa solo es superior en esa comparativa a la de San Sebastián (409,2).

Una de las realidades que llevan que la media asturiana sea más alta es por la importancia que el uso del automóvil tiene en comunidades rurales o municipios pequeños que necesitan desplazarse a otros puntos para acceder a servicios básicos. Ese elemento también es importante al ver el desglose geográfico de esa tasa en Gijón. Las parroquias rurales son los territorios con más tasa de motorización con Jove y Roces a la cabeza con más de 500 turismos por cada 1.000 habitantes. Una ratio con 50 coches por encima de la media urbana donde la accesibilidad al transporte público y la centralidad, recuerdan los expertos, favorece que se pueda ir a pie, en bici o en bus y no convierte el coche en imprescindible. Sólo Santa Bárbara y Moreda tienen una tasa de motorización por encima de 500 vehículos por cada mil habitantes. Por debajo de esa media de 450 están El Natahoyo, El Llano, Pumarín, Nuevo Gijón, Nuevo Roces y Laviada, entre otros, y ronda los 400 La Calzada, El Coto, La Arena y el Centro. La menor tasa de motorización la tiene el barrio del Bibio-Parue con 379 turismo.

Cuestión de etiquetas

Un elemento importante a tener en cuenta, y más tras las polémicas limitaciones impuestas a su uso en la nueva ordenanza de movilidad, es la distribución de los vehículos según su etiqueta ambiental. En el caso de los turismos, en la cuantificación de 2020 que es la base de este análisis, el 36% contaba con distintivo B, el 32% no tiene distintivo y casi el 30% dispone de distintivo C. Solo el 1,5% es eco y un 0,1% es cero emisiones. Si se analizan las motos (ciclomotores y motocicletas), se obtiene un reparto diferente: el 45% cuenta con distintivo C, el 33,5% no tiene distintivo y el 21% distintivo B.

Un dato que se resalta en el diagnóstico es la evolución de ese parque móvil sin distintivo que pasó del 63% en 2011 a ese 32% en 2020. Esta evolución tendencial de renovación del parque de vehículos, se anuncia en el informe, “se tendrá en cuenta tanto para establecer los elementos regulatorios de las zonas de bajas emisiones, actuación obligada con la nueva ley de cambio climático y transición energética, como para estimar las emisiones contaminantes del sistema de movilidad”. El porcentaje de coches sin etiqueta ha bajado en esta década al tiempo que subía el global de los vehículos censados. Y es que, guste o no guste, el parque móvil gijonés no ha dejado de crecer. Sólo en turismo de 115.801 en el año 2011 se pasó a los 120.808 del final de 2020. Esa tendencia se detecta también en las motocicletas pero no en los camiones, que ahora son algo más de 9.200 cuando hace diez años eran once mil. Eso sí, por medio, bajaron a los poco más de 7.000. Una realidad vinculada a los vaivenes de la actividad económica local.

Los expertos que están diseñan el plan de movilidad de Gijón aseguran que otra de las líneas básicas de la movilidad sostenible es la movilidad eléctrica. Aquí queda mucho camino por transitar empezando por extender una red de infraestructuras de recarga por todo el territorio. La estadística establece que hay 14 puntos públicos de recarga por cada 100.000 habitantes en Gijón. Un poco por encima de la media española pero a años luz de los 160 de Noruega o los 140 de Islandia.