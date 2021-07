Artesanas “D´ Aky” y de siempre

“Antes íbamos a picar a las puertas, ahora nos llaman”. Victoria Abejón, miembro de la Asociación Cultural D’Aky, resume así la evolución de esta organización sin ánimo de lucro que nació en Gijón de la mano de Pilar “Mapi” Álvarez. “En los mercados, las mujeres que hacían artesanía quedaban solapadas y decidí crear una asociación para dar visibilidad a sus trabajos”, explica la impulsora y presidente de la entidad.

Este verano las artesanas “D´Aky” vuelven con ganas a las plazas de Asturias tras casi dos años de parón. El pasado fin de semana se estrenaron en Arriondas, en agosto levantarán sus puestos en Salas y estarán en la plaza de toros de Gijón el 11 y 12 de septiembre para cerrar la temporada estival.

“D´Aky” cuenta ahora con más de 40 afiliadas pero al principio sólo eran seis. Eso sí, llenas de tesón y de ganas de sacar adelante un proyecto que supone organizar mercados e impartir cursos. Aunque no sólo. También han conseguido que varias integrantes se hagan autónomas para poder vivir de su trabajo. Algo que no es fácil. Todas asienten cuando Abejón critica que para conseguir el carné de artesano “se piden requisitos que ya no son de este siglo” y denuncian que se enfrentan a un sector “obsoleto” que no acepta nuevos materiales y técnicas.

A la falta de subvenciones y las altas tasas municipales achacan que se tuviera que quedan en el tintero su idea de tener un mercado estable en la Ciudadela de Celestino Solar .

Ellas lo tienen claro. “Mercados hay muchos, pero como los nuestros no”, sentencia Álvarez al explicar que antes de incorporar una nueva integrante se verifica su trabajo. “Miramos que esté hecho a mano, que los diseños sean exclusivos y que no tengan demasiada similitud con el trabajo de otra asociada”, añade Abejón.

La pandemia asestó un duro golpe a sus negocios pero han sabido adaptarse. Un ejemplo. Rosana Fernández diseña bisutería junto a Mónica González y durante el confinamiento crearon la plataforma web “Confusión Creativa”: “antes no contemplábamos la idea de vender por internet porque la artesanía hay que palparla, hay que vivirla”.