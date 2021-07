Los feriantes vuelven a Naval Gijón llenos de esperanza: “Todos nos jugamos mucho”

El “Speed”, el “Saltamontes, el “Ratón Vacilón”, la noria.... Todos esos nombres trasladan a cualquier gijonés a una tarde en la “Semana negra” en tiempos de prepandemia. Y desde mañana y hasta el día 18, tras muchas dudas, los feriantes han conseguido traer a tiempo para la ocasión 37 atracciones en los terrenos de Naval Gijón, aunque sin el abrigo de la feria literaria –que arranca también hoy en el muelle– y asumiendo los costes que supone actuar en solitario. “Superan los 90.000 euros”, según afirma Saúl Olivar, vicepresidente de la Asociación de Industriales Feriantes de Asturias (Asinfeas). Un riesgo, a su juicio, que 60 familias han decidido correr “a base de solicitar préstamos a los bancos, pedir dinero a familiares o empeñar objetos de valor” para poder volver a trabajar: “Es nuestra gran oportunidad”.

Antonia González es la matriarca de una familia de feriantes. Sus cuatro hijos, hermanos y primos trabajan en lo mismo. “He nacido aquí y me he criado aquí, como toda mi familia”, cuenta. Hacen un total de 14 grupos de trabajadores cuyo único sustento es la celebración de ferias. “Como todos trabajamos aquí, si a mí me va mal, no le puedo pedir dinero a nadie porque estamos todos en la misma situación” lamenta David Rodríguez, uno de los cuatro hijos de la matriarca. Al igual que muchos otros compañeros, dice, ha tenido que afrontar pérdidas de 10.000 euros este año y medio de inactividad solo por mantener sus dos atracciones.

Sin embargo, y pese a su falta de ingresos generalizada, todos ellos apoyan el sacrificio hecho en “La Semanona”, ya que coinciden en la necesidad de “volver a arrancar sus negocios”. “Ha habido compañeros que venían a la ‘Semana negra’ que han decidido no venir por no poder hacer frente a estos gastos anticipados”, cuenta Olivar.

Ángel Gorriche, propietario de los coches de choque, forma parte de la tercera generación de feriantes junto a sus dos hermanos. La pandemia y el divorcio temporal de la feria literaria –que por protocolo contra el covid-19 no pudo acoger atracciones ni este año ni el pasado– ha obligado a este feriante a pedir un crédito para seguir en activo. Cuenta que otros compañeros están tirando de ahorros o de financiación prestada de amigos y familiares. “Tenemos un sentimiento de abandono muy grande al tener que sacar adelante la feria en soledad, después de haber tenido nuestros negocios paralizados. Nos lo estamos jugando todo a una carta, poniendo un dinero que no tenemos”, señala Gorriche.

Entre sus quejas también incluyen que se vincule su trabajo a un supuesto riesgo de contagio. Aseguran que no habrá problemas de seguridad. “Las calles son muy amplias, en todas las atracciones hay hidrogel, en la entrada al recinto se tomará la temperatura a cada persona y el personal de seguridad llevará a cabo revisiones periódicas por el recinto para controlar que el aforo no supere los 1.800 usuarios. Se va a cumplir todo a rajatabla”, describe el vicepresidente de Asinfeas.

La conformidad de los feriantes es tal que se conforman con “recuperar la inversión”. Algunos compañeros, con un buen sabor de boca tras su experiencia en las pasadas fiestas de Mieres y La Felguera, esperan una buena acogida por parte del público. “Aun así”, lamenta Gorriche, “sabemos que no vamos a obtener las recaudaciones de otros años”.

Para dar luz verde al proyecto de “La Semanona”, efectivos de la Policía Local, Nacional y Autoridad Portuaria han llevado a cabo controles de seguridad en el recinto. Según Olivar, hoy era el turno de un control por parte del jefe de Bomberos, tras el cual les otorgarían la licencia.