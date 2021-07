El PSOE garantiza su presencia en el homenaje a José Manuel Palacio tras la "sorpresa" de no verse en el cartel

Asturias Socialista celebra la eliminación del callejero local del nombre del Rey Emérito. Amigos de José Manuel Palacio que, tras dos intentos fallidos, se rinda tributo a quien fuera el primer Alcalde de Gijón en el actual periodo democrático .

Con la publicación del cartel anunciador del acto llegaba la polémica en forma de ausencia del PSOE. Ni se veía el logo del partido entre las entidades que apoyaban el acto ni a ningún líder socialista entre los oradores políticos anunciados. Sí estaban los portavoces municipales de IU y Podemos, Aurelio Martín y Laura Tuero, respectivamente.

“Vamos a participar pero todavía no hemos concretado quien irá por el PSOE”, aseguraba ayer Iván Fernández Ardura, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, que se mostraba sorprendido tras ver el cartel. La ausencia de respuesta socialista al saluda enviado a los tres grupos municipales de la izquierda desde Asturias Socialista era la justificación de Nacho Morán, responsable de la organización, a que no se incluyera al PSOE en el cartel. Aunque, pese a la excepción de Gijón, Morán entiende que “el PSOE nunca ha estado por quitarle calles a Juan Carlos I. De las más de 600 ciudades de España donde hay, 200 las gobierna el PSOE y no la quitan”. También se envió una comunicación a la Alcaldía. Ana González no ha concretado aún si podrá asistir aunque, en principio, lo haría como una ciudadana más.

El acto del próximo sábado tiene el apoyo confirmado de IU y Podemos, Famyr, la Logia Rosario de Acuña, la asociación Lázaro Cárdenas, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la Cultural Gijonesa; además de sindicatos como CC OO, CSI y CGT. No está UGT. Además de Martín y Tuero hablarán Nacho Morán, el ex edil de Unidad Gijonesa Luis González y el periodista Vicente Bernaldo de Quirós que glosará al Alcalde Palacio.