El grupo que quiere invertir 2.000 millones en El Musel prevé exportar gas a Europa

El macroproyecto gasístico que promueve la compañía de Singapur LNG9 en terrenos de El Musel con una inversión de unos 2.000 millones de euros, adelantado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, también llevaría aparejado, de cuajar, la activación de la regasificadora de El Musel con una “alta ocupación”, no sólo por el consumo de gas que tendrían las instalaciones sino también porque la compañía asiática considera utilizar los tanques de la infraestructura como un “hub”, según explican fuentes de la empresa. Es decir, para el almacenamiento intermedio de gas natural licuado que se utilizaría en otras instalaciones de generación que la firma está desarrollando en Europa. El plan para los muelles gijoneses, a desarrollar en terrenos de la explanada de Aboño, consiste en un ciclo combinado (central termoeléctrica de gas) de 1,6 gigavatios con una planta para producir 40.000 toneladas anuales de hidrógeno a partir de gas natural y con captura de CO2. Además, se prevé la distribución de gas natural licuado a clientes que lo demanden.

Sólo con el consumo de gas que tendrían estas instalaciones, LNG9 prevé ocupar la mitad de la capacidad de la regasificadora de El Musel. Una ocupación que aumentaría por el almacenamiento intermedio del gas licuado con destino final en otras latitudes. El otro proyecto de calado que la compañía dirigida por el indio Swapan Kataria está impulsando en Europa es un ciclo combinado de 2,4 gigavatios, con un planta de distribución de hidrógeno y una regasificadora flotante en el puerto escocés de Grangemouth.

En el caso del proyecto gijonés, la actividad de las instalaciones que promueve LNG9 permitirían la creación de entre 350 y 650 empleos, la mayoría de ellos directos, en función de la fase de desarrollo del proyecto. La compañía estima hasta 300 empleos en la central eléctrica, alcanzar los 100 en la unidad de fabricación de hidrógeno, los 150 en la distribución de gas licuado y 40 en las iniciativas para la captura de carbono. Otros 60 empleos serían en actividades logísticas asociadas. A estos empleos se unen los que se generarían durante las obras de construcción de las instalaciones, para lo que LNG9 cuenta con el soporte técnico de la ingeniería gijonesa TSK.

La compañía de Singapur puso sus ojos en El Musel en 2018, valorando la necesidad de energía eléctrica e hidrógeno para la industria asturiana electrointensiva, en un contexto de cierre de las centrales térmicas de carbón; la disponibilidad de espacios en el Puerto; la existencia de la regasificadora y la ubicación estratégica de El Musel para apoyar el desarrollo de otros proyectos de la compañía en Europa. En 2019 el empresario constituyó la firma Asturias Electric para vehicular el proyecto.

Desde Red Eléctrica Española se indicó ayer que “igual que cualquier otro generador que se quiera conectar a la red de transporte tendrá que formalizar la solicitud de acceso a la red”, en respuesta a las precauciones mostradas por la empresa, que tendría que depositar un aval de 64 millones de euros para formalizar esa solicitud. El problema que plantea LNG9 es que consideran que la actual infraestructura eléctrica de Asturias es insuficiente para garantizar la evacuación de la electricidad de una central eléctrica que se plantea con una potencia superior en un 74% a los dos grupos de la térmica de carbón de EDP en Aboño.

Los promotores del proyecto consideran que requerirá para su conexión a la red de transporte de Red Eléctrica de España, de la realización de las obras que culminen el anillo central de Asturias, el refuerzo de las subestaciones de Carrió y Tabiella, la línea de conexión entre ambas, otra línea de conexión de Carrió a Laday y varias infraestructuras reforzadas para su utilización. LNG9 ha presentado sendas alegaciones a la planificación de la red de transporte de electricidad para el periodo 2021-2026, que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica. Sin la garantía de una respuesta positiva, y de la autorización de la planta, LNG9 no está por la labor de solicitar el enganche a red.

El Ministerio analiza el plan

Desde el Ministerio se limitaron ayer a señalar que sobre la propuesta de planificación de la red eléctrica de transporte 2021-2026 que “el Gobierno está analizando las alegaciones más de 2.700 alegaciones recibidas de cara a preparar un texto definitivo de la Planificación que se espera que se pueda presentar al Congreso de los Diputados a finales de año. En paralelo también se está avanzando con la tramitación de la evaluación ambiental estratégica, imprescindible para la aprobación de la Planificación” de la red eléctrica, que es vinculante una vez que se aprueba.

El proyecto gasista de LNG9 en El Musel no está incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), algo que según las fuentes consultadas no sería un obstáculo para que la empresa desarrollara su proyecto, dado de que el mercado de generación está liberalizado. Conseguir el enganche a la red y superar la evaluación ambiental son los únicos condicionantes administrativos del proyecto. Una vez superados ambos procedimientos, el Ministerio no puede negar la autorización administrativa, explican las fuentes consultadas.

El proyecto gasista de LNG9 en El Musel llega en un momento en el que las compañías eléctricas ya asentadas en España están reclamando al Estado un pago por capacidad a sus centrales de gas, infrautilizadas o que le permita hibernar parte de las mismas. Red Eléctrica denegó autorizaciones para desmantelar algunas de estas centrales, al considerarlas necesarias para garantizar el suministro en los momentos en la demanda no se pueda cubrir con energías renovables.