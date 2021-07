“Aunque el público tenga que estar sentado, mi intención es hacerles volar”

El rapero Ignacio Fornés, “Nach”, se encontrará hoy con el público gijonés a partir de las 21.00 horas en el teatro de la Laboral.

–Casi 30 años de música a sus espaldas, ¿Cómo cree que ha evolucionado a lo largo de los años Ignacio como persona y “Nach” como rapero?

–Ignacio como persona se ha convertido en alguien más tranquilo, más equilibrado. Los altibajos o el emocionarme mucho es algo que ahora se ha equilibrado y supongo que será algo que me ha dado la madurez, perspectiva ante las cosas. Ignacio Fornés y “Nach”, porque van unidos, han visto más cosas, han descubierto más en este periplo y se sorprenden menos, algo que es malo, pero al mismo tiempo ayuda a proteger y a disfrutar las cosas con una calma que también es necesaria.

–¿Encuentra muchas diferencias entre la vieja y la nueva escuela del rap?

–Sí, sí que encuentro. Antes éramos menos, no había internet. Había una cultura que era el hip hop con sus cuatro elementos, era algo como muy nuestro y que lo vivíamos como un movimiento cultural, urbano, musical y también artístico. Eso se ha perdido, no existe tanto esa unión. Hoy en día las redes sociales han hecho que todo sea mucho más inmediato y la autenticidad no la veo tanto como antes. No obstante, veo muchos grupos que hacen cosas muy bien y que aprovechan estos medios para tener un buen discurso y hacer cosas muy interesantes.

–¿Serán los raperos los poetas que se estudiarán dentro de 200 años?

–Ojalá (se ríe). Me gustaría que también se incluyeran por la repercusión, por como hemos afectado y emocionado a través de las palabras la vida de la gente de nuestra generación. A nivel poético y a nivel artístico es algo que hay que valorar. Ojalá que dentro de 80 o 100 años se estudien a algunos raperos como esa vertiente poética, artística y auténtica que surgió a finales del siglo XX y que se ha mantenido este tiempo.

–¿Qué piensa sobre la utilización del rap por colectivos de ideología conservadora?

–Bueno eso es lo que van a hacer, se van a intentar acercar a los chavales y eso se consigue a través del rap. Es normal que quieran utilizar todas las herramientas a su alcance para alcanzar a la juventud, es algo inevitable.

–De todas sus letras, ¿hay alguna que le represente más que otras?

–Quizás las que más me llegan son las que me costó más tiempo hacer. Quiero a todas mis canciones por igual, incluso las que han tenido repercusión cero. Las canciones para mí son como esa forma de arrancarme algo de dentro y enseñárselo al resto después de haberle dado algo de forma, convertir algo intangible en tangible.

–“Efectos vocales” es una canción en la que cada estrofa está construida utilizando una sola vocal. ¿Haría otra canción de este estilo?

–Ojalá, siempre estoy pensando en jugar y llevar estos juegos al extremo. Ahora también pasa que muchas de las cosas que pienso ya las ha hecho alguien, hay millones de artistas y se han hecho un montón de cosas. Lo que trato de hacer es encontrar esa idea original y divertirme con ella.

–Tiene cuatro citas en España a lo largo de este verano y luego… ¿tiene previsto cruzar el charco?

–Aún no es seguro que podamos ir a Chile y a Ecuador, que serían los primeros destinos que tenemos pensados, porque la cosa de la misma manera que mejora, también empeora. Es algo que tenemos claro que vamos a hacer pero en el momento en el que se pueda, siempre por la seguridad de la gente. Antes o después acabaremos viendo a Chile, Ecuador, Argentina, Colombia… Es un público que me da mucho cariño y ya no es solo la experiencia de los conciertos, sino el conocer gente nueva y lugares a los que en mi vida había pensado que iba a ir.

–¿Con qué se encontrarán los seguidores que acudan a su concierto en el teatro de la Laboral?

–Se va a encontrar algo muy puro, vamos a hacer un show a piano y voz. Ningún rapero en este país ha hecho un show a piano y voz cómo lo voy a hacer yo. Voy a mezclar muchos de mis raps con algunas poesías y más elementos. Es meter en ese show toda mi esencia como no he hecho nunca y me parece algo muy interesante. Gijón se va a encontrar con un discurso muy vitalista, sincero y honesto. Es algo que quería hacer en este momento de mi carrera y creo que además con la situación de que el público tenga que estar sentado es algo que favorece para que la gente escuche. A pesar de que estén sentados mi intención es que puedan volar.