El desembolso para un complejo gasista en Aboño: una inversión como para construir tres puertos

Poner sobre el tapete una propuesta para acometer una inversión industrial de casi 2.000 millones de euros en Asturias no es algo que se vea todos los días. Eso es precisamente lo que acaba de hacer la compañía de Singapur LNG9, que quiere desarrollar en terrenos portuarios de la explanada de Aboño un ciclo combinado (central eléctrica de gas) de 1,6 gigavatios de potencia más una planta de producción de hidrógeno, instalaciones de captura de CO2 y otras para la distribución de gas natural licuado, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La cuantía de la inversión que se plantea casi triplica el coste de la obra de ampliación de El Musel, que se liquidó en 708,7 millones de euros.

El proyecto de LNG9 no se desarrollaría en terrenos de la ampliación portuaria, si no en la explanada de Aboño, donde Ebhisa renunció a principios de año a 100.000 metros cuadrados que tenía en concesión y que ya no precisa por el descenso del tráfico de carbón, debido al cierre de las centrales térmicas de Asturias, León y Palencia que se abastecían a través de El Musel.

El cierre de las centrales de carbón es uno de los motivos que han llevado al empresario indio Swapan Kataria –fundador de un conglomerado de empresas ligadas al sector gasista, entre ellas LNG9– a ver una oportunidad para intentar desarrollar su proyecto para abastecer de energía eléctrica e hidrógeno a la industria pesada asturiana. La disponibilidad de terrenos en El Musel, unido a la existencia de la regasificadora reforzaron esa convicción. De cuajar este proyecto tendría una segunda derivada, como es la de impulsar la actividad de la regasificadora de El Musel, que desde que se acabó de construir en 2012 nunca ha entrado en servicio.

Desde LNG9 se asegura que sólo con el consumo del gas que necesitaría el ciclo combinado de 1,6 gigavatios (con un 74% más de potencia que los dos grupos de la central térmica de carbón de EDP en Aboño), más la planta en la que prevén producir 40.000 toneladas anuales de hidrógeno a partir de gas (con captura de carbono) se ocuparía la mitad de la capacidad de la regasificadora de El Musel. No sólo eso, si no que la empresa de Singapur quiere usar la regasificadora gijonesa como punto intermedio de almacenamiento de gas natural licuado, cuyo destino final sería alimentar otras instalaciones gasistas que proyecta en Europa. La empresa tiene entre sus proyectos otro con los mismos ingredientes que el de Gijón, aunque de mayores dimensiones, y, además, con la construcción de una regasificadora flotante, en el puerto escocés de Grangemouth.

Fuentes de la empresa cifran entre 350 y 650 empleos, en función de la fase del desarrollo del proyecto, los que se crearían en el complejo energético que quieren implantar en Gijón, a los que se añadirían los empleos durante la construcción de las instalaciones, para la que cuentan con el asesoramiento de la ingeniería gijonesa TSK.

El fundador de LNG9 creó en España la sociedad Asturias Electric para vehicular el desarrollo de este proyecto que comenzó a perfilarse en 2018. LNG9 tiene como director para la eurozona al español José María Buisac y como representante en Asturias al empresario José Ricardo Ruiz.

La decidida apuesta de la compañía no está exenta de obstáculos. Sus promotores están remando contra corriente en un momento en el que las estrategias de descarbonización de la UE y del gobierno central apuestan por potenciar la producción eléctrica con energías renovables y el hidrógeno verde, el generado a partir de aquellas.

Es en este contexto en el que se enmarca el proceso de cierre de las térmicas de carbón, mientras que las centrales de gas permanecerán durante los lustros que tarde en completarse la transición energética para respaldar a las energías renovables, que no son regulares.

En este sentido, fuentes de la empresa estiman que su proyecto para El Musel encaja con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Pero este plan no incluye la central de gas que plantean. A esto se une la estrategia contraria de las grandes compañías eléctricas asentadas en España, integradas junto a otros operadores del sector en la asociación Sedigas, que el año pasado encargó un informe en el que se sostiene que apostar por la construcción de nuevos ciclos combinados en España supondría un mayor coste para el sistema eléctrico que el pago a las compañías por mantener las centrales de gas ya existentes e infrautilizadas. Esto es, que además de la energía que produzcan, cobren una cantidad fija, que se trasladaría al recibo de la luz. Un mecanismo cuyo reglamento actualmente ya está tramitando el Estado. Los ciclos combinados existentes en España suman una capacidad de 26,6 gigavatios.

Pese a todo, la exclusión del PNIEC no es un obstáculo para que LNG9 pueda desarrollar su proyecto, ya que se trata de un plan indicativo y el mercado de generación eléctrica está liberalizado. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene que conceder la autorización administrativa sí o sí, siempre que el proyecto supere la declaración de impacto ambiental y obtenga la autorización de enganche a la red eléctrica.

La empresa de Singapur quiere garantías de una respuesta positiva antes de dar el paso de solicitar a Red Eléctrica un punto de conexión, para lo que tendría que depositar un aval de 64 millones de euros que no sería íntegramente recuperable si el proyecto no se ejecuta por falta de permisos.

En ese sentido, LNG9 ha presentado sendas alegaciones a la planificación de la red de transporte de electricidad para el periodo 2021 a 2026 que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y que es de obligado cumplimiento. El motivo es que la compañía considera imprescindible que incluya obras de refuerzo en la red eléctrica asturiana para garantizar la evacuación de la electricidad que generaría su central de El Musel. Problemas en la capacidad de la red pueden ser un motivo para denegar el acceso a la misma.

El proyecto de LNG9 para El Musel ha sido acogido con los brazos abiertos por las organizaciones empresariales que destacan su potencial para “crear riqueza, empleo y desarrollo”, por el gobierno local de Gijón y por el Puerto, para el que esta actividad contrarrestaría la reducción del tráfico de minerales.

Entre la oposición municipal las reacciones han sido dispares, mientras que Ecologistas en Acción cuestiona sin ambages el proyecto, señalando que en los seis primeros meses del año los ciclos combinados existentes en España han funcionado a un 12% de su capacidad, “por lo que, añadir nueva planta supondría tener más instalaciones ociosas y un incremento del precio de la energía eléctrica tratando de recuperar las inversiones”.

Fuentes de la empresa sostienen, en cambio, que su instalación “facilitará el suministro de electricidad uniforme, abundante y a un precio muy competitivo” para la industria electrointensiva asturiana. El tiempo dirá si LNG9 consigue establecerse en El Musel, donde le han puesto la alfombra roja.