“La novela negra reúne las virtudes que busco”

Andreu Martín (Barcelona, 1949) reconoce que tiene su amor propio “herido” por la ausencia de sus obras en las librerías de la ciudad, la misma en la que ayer presentó su obra “La favorita del harén” en la “Semana negra”. “Saldré de mi indignación para meterme en el terreno de la comunicación”, confiesa el autor.

–Fue de los autores que estuvo en la primera edición de la “Semana negra”. ¿Qué evolución como autor ha tenido desde entonces?

–Es prácticamente toda mi vida literaria. Viví la moda inicial de la novela negra de los años 70, viví la época en la que no estaba de moda y cuando mis libros apenas encajaban en colecciones; y en el resurgir me he beneficiado, naturalmente.

–¿Qué ofrece la obra que presenta en este certamen, “La favorita de Harén”?

–Es una secuela de “El Harén del Tibidabo”, y trata de brindar lo que hacen mis novelas: diversión, una intriga, una solución... Pero la palabra concreta sería una historia, para mí es lo esencial de cualquier novela. Un planteamiento, un nudo y un desenlace.

–¿Qué valor tiene para usted participar una vez más en la “Semana negra”?

–Me encanta estar en la “Semana negra”, y más este año porque voy a coincidir con Paco Ignacio Taibo, con Juan Madrid y con José Luis Muñoz, que estuvimos todos en la primera edición.

–¿Qué es lo que le impulsa a seguir escribiendo?

–Contar historias. Lo primero es divertirme, y me lo paso muy bien contando historias. Me divierte contar historias. Es lo que me lleva a escribir un día y otro y otro… Cuando termino de escribir una novela, ya estoy pensando en la siguiente.

–Ha experimentado otros géneros como la novela infantil o juvenil. ¿Diría que la novela negra es la fórmula en la que se siente más cómodo?

–Sin duda. Reúne todas las virtudes que yo busco como lector en la literatura.

–¿En qué momento cree que se encuentra la literatura negra a nivel nacional?

–Se ha conseguido que se vea incluida dentro de la cultura. Cuando tú ibas a una librería en Francia o en Italia, todos los “thrillers”, la novela negra o policíaca siempre estaba presente. Eso aquí, en este país, no pasaba. Nunca he defendido que sea lo mejor del mundo literario, simplemente pido que tenga su espacio en la cultura literaria del país.