“La ocupación hotelera es del 70-80%, y la previsión para agosto es bastante buena”

Gijón encara el verano con la esperanza de que los turistas llenen la ciudad para generar un impulso económico que permita afrontar en lo económico la dura salida de la pandemia. Tras la infructuosa campaña de anticipación de reservas, desde el área de Turismo del Ayuntamiento que lidera Daniel Martínez Junquera (Gijón, 1985) se ve con optimismo la afluencia de personas en las calles cada día, con el temor por el repunte de contagios en la región.

–¿Cómo se espera el verano?

–Sin ahondar mucho en datos, porque fluctúan semana a semana, pero por lo que hablamos con el sector, las ocupaciones van a ser muy similares a las del año pasado. Sí están mejorando los precios medios de las estancias, están siendo ligeramente superiores a lo que había en 2020. La anticipación en la reserva está siendo escasa, nula, entonces para la previsión es difícil de hacer.

–Tras el fracaso de la campaña de reservas turísticas en alojamientos (de las 2.390 previstas se reservaron 279), ¿les hizo temer un cataclismo este verano?

–La campaña no la calificaría de fracaso. Fuimos los primeros en llevar a cabo un proyecto tan innovador como ese, en el que más del 50% de la planta de alojamientos de Gijón se sumó con ilusión; y donde nosotros realizamos un proceso tan sumamente complejo para integrar distintas categorías de alojamientos con unos criterios pactados con agentes políticos, sociales y patronal. Solo por eso es un éxito, que desde el Ayuntamiento se puedan generar estas iniciativas que han venido para quedarse. Para quedarse donde y cuando el sector lo necesite. Siempre hablamos de que el resultado final difiere de la anticipación. Un establecimiento de 100 habitaciones puedes llenarlo el día antes o dos meses antes, pero el resultado es el mismo si logras el objetivo de cubrir el cien por cien. Eso fue lo que vimos cuando lanzamos en mayo la campaña, que no se reservaba con la expectativa que nosotros teníamos

–¿A qué capacidad están los hoteles al empezar julio?

–Entre un 70-80% en los hoteles. Es buena ocupación, y las previsiones de crecimiento para agosto también son bastante buenas. Un hotel de 4 estrellas, por ejemplo, está ahora al 60%... y se va creciendo. Y los hoteles de 3 estrellas andan entorno al 85% este mes y para agosto rondan entre el 40-50%. Pero todos coinciden en que está animado el mercado, están entrando reservas y, especialmente, en lo que todos coinciden es en que los precios de venta están siendo mejor que el año anterior. Eso no quiere decir que los datos sean buenos, porque el año pasado fueron realmente bajos.

–Pues comparando con 2019…

–Hacer pronósticos en escenarios postpandemia son brindis al sol. Siendo realistas, no recuperaremos una tendencia normal hasta 2022 o 2023.

–Cada día suben más los contagios, superando ya los 600 casos al día. ¿Hay temor?

–A día de hoy, lo que dice el sector, es que no está afectando al ritmo de reservas. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de contagios se está produciendo de 39 años para abajo, especialmente en la gente joven, y no es el tipo de público objetivo que tiene Gijón. Es de mayor edad. De momento no está teniendo incidencia, pero lo que pase dentro de un mes no lo sabemos.

–Crecía el mercado internacional, apostando por países limítrofes. ¿Como encaja la recomendación del gobierno de Francia para no viajar a España ni a Portugal?

–Esas recomendaciones van más enfocadas a esa masificación que hace este tipo de turista en otras zonas, no a la costa cantábrica en general. Va dirigido a esos grupos de touroperación en vuelos charter con mil llegadas al día… Aquí al final el turista francés la llegada es en coche. Creemos que las cifras serán malas, porque en el mundo todos los países están recomendando el turismo interno en el país, peor no por eso debemos dejar de seguir apostando por esos destinos limítrofes que a largo y medio plazo nos darán la oportunidad de ampliar el turismo internacional.

–¿Y la apuesta por el turismo nacional de zonas más alejadas de Asturias?

–Analizamos dos tipos, el mercado maduro como País Vasco, Madrid o Castilla y León, donde el destino de turismo Gijón ya ha calado, y luego está Andalucía, especialmente Málaga y Sevilla, la zona de Levante, centrada en Valencia y Alicante, y Galicia, por la facilidad de proximidad. Hasta 2019 estaba funcionando. Los recursos son limitados, tenemos las balas que tenemos y no podemos afrontar 25 destinos nacionales porque el mensaje se diluiría. Mantenemos una parte presupuestaria para marcar en esos mercados que ya tenemos y atacar estos nuevos.

–¿Está llegando turismo de calidad o del de un cachopo para ocho personas?

–Hay de todo. Trabajamos porque venga gente que pueda hacer más noches en la ciudad. Y más gasto. Se ve en los precios medios que los visitantes están dispuestos a pagar, y por eso sobreentendemos que la gente que venga tenga un mayor poder adquisitivo, pero eso se verá en el balance final. Todas nuestras estrategias serán para conseguir un turismo de calidad que nos enriquezca a todos.

–Apuestan por vender experiencias, lo que llaman “paisanaje”. ¿Qué hace diferentes a Gijón de otras localidades asturianas?

–Intentamos transmitir identidad. Los gijoneses debemos ser embajador de nuestra ciudad. La playa de Peñarrubia, por ejemplo, nada tiene que ver con Salinas, aunque también se haga surf. Todos somos asturianos, pero la cultura difiere entre unos y otros, y ese pasado nos hace ser quienes somos. Playas, hoteles bonitos y hasta acuarios los hay en todos los sitios, mejores o peores, pero son las personas las que hacen que un destino sea distinto. La amabilidad, el recibir con los brazos abiertos… Eso debemos ponerlo en valor y transmitirlo. Y sobre eso pivota toda la estrategia de turismo.

–El litoral y las actividades al aire libre son una de las líneas maestras de su plan turístico.

–Se demanda todo tipo de actividades, pero el mar es elemento diferenciador, el que nos ha hecho a los gijoneses como somos. Todo lo vinculado con el mar, deportiva, cultural u ocio, es identificativo para nosotros. Ahora, a través de la mesa de concertación social, se ha hecho un catálogo de turismo activo, de visitas guiadas y experiencias y está funcionando muy bien.

–¿Cómo valora la oferta festiva y de ocio para atraer gente?

–Se ha programado para que sea un verano colorido, que llegue a todos los barrios. Gijón es una ciudad muy dinámica, y todo esto suma. La gente viene y así sigue sintiendo que es una ciudad viva. Todo ayuda.

–¿Los pisos turísticos fraudulentos suponen un problema?

–Existe una normativa, y el que no la cumpla debería ser sancionado para evitar la competencia desleal que perjudica a todo el sector. Es competencia del Principado, nuestra intención es colaborar para que todo el mundo cumpla.