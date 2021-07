Víctor Vázquez, único candidato a liderar a los vecinos de Portuarios

Víctor Jesús Vázquez será finalmente el único candidato a presidir la asociación vecinal de Portuarios y, aunque prefiere mantener un perfil bajo hasta que la asamblea del próximo día 13 ratifique su nuevo cargo, ya tiene en mente la que será su hoja de ruta para representar a un barrio que, a su juicio, “sigue bastante abandonado”. “Nuestras prioridades están claras: urge acelerar la rehabilitación de las fachadas y darle más vida al barrio”, señala el vecino, residente de Portuarios desde que nació.

A sus 57 años, Vázquez es un estibador jubilado que, reconoce, tampoco siente una gran ambición por tomar las riendas de la asociación local. “Mentiría si dijese que tengo mucha gana, pero el barrio está algo abandonado y, bueno, alguien tiene que ponerse. Es una labor ingrata, porque representas a mucha gente y cada uno tendrá su opinión. Para unos haré mucho y para otros no haré nada”, explica, entre risas.

Entiende el candidato que la pandemia “ya no puede seguir sirviendo de excusa” para el “parón” que a su juicio vive el barrio. “Hay que ponerlo al día, adaptarlo en el plan de aparcamiento, que ahí no hay nada hecho, aunque de momento queremos centrarnos en las fachadas porque es primordial. Llevamos ya tiempo esperando”, concreta. “Obras de esta magnitud no se pueden paralizar así como así y una asociación vecinal ayuda a desbloquear estas cosas”, defiende.

De los compañeros que integran su lista, Vázquez no quiere desvelar aún nombres y considera “prematuro” dar por ganada su victoria. “Sí puedo decir que en la lista hay gente que ya estuvo previamente en la asociación, aunque no sea mi caso. Hasta que no se vote, por prudencia, toca esperar”, afirma. Ya queda poco, no obstante: la asociación ha convocado para el próximo martes día 13, a las 18.00 horas, su asamblea general para elegir a su nuevo presidente . Lo hacen después de haber aprobado hace apenas dos semanas la marcha de Luis Ángel Fernández, antiguo líder vecinal, que ya había anunciado a mediados de junio que no optaría a la reelección, alegando que su equipo, al frente del grupo desde 2007, necesitaba el relevo.