Carmen Posadas trae la “perla más famosa” a Gijón

Afrontar una narración de 500 años de historia requiere valor; no es tarea para cualquiera. Sin embargo, para la escritora Carmen Posadas se ha vuelto habitual. La pasada jornada de la “Semana negra”, presentó su última tarea documental traducida a novela, “La leyenda de la peregrina”, donde la perla más famosa de la historia hace que grandes monarcas españoles pasen a un segundo plano. Su compañero de presentación, Juan Bolea, introdujo a la uruguaya como “la autora leída en 20 idiomas distintos, y una de las escritoras hispanohablantes más queridas y leídas en el mundo” justo antes de ser interrumpido por Ángel de la Calle, director del certamen, para hacerle entrega del “Rufo” de esta edición por su contribución todos estos años al evento literario.

En esta ocasión, Posadas explicó a un público atento que no quería mostrar “la parte de la historia que todos conocemos, como la batalla de Lepanto”. “Quería que el lector tuviese la sensación de estar viendo por el hueco de la cerradura las intimidades de la nobleza en cada época. Desde lo anecdótico, se puede retratar muy bien una época”. Cuando Bolea le preguntó por la ubicación actual de la perla, la escritora tuvo que reconocer las dificultades para rastrearla: “Perteneció a Elisabeth Taylor hasta que falleció en 2011 y se subastó. La confidencialidad que hay siempre alrededor de las subastas solo me permitió saber que la había ganado alguien perteneciente a un país árabe”. La inspiración de esta novela surge a partir de una joya familiar: un anillo de zafiro que perteneció a su madre, después de haber sido un colgante de su bisabuela y un broche de su tatarabuela. “Esta joya tenía muy poco recorrido narrativo, pero me di cuenta de que la perla peregrina siempre había estado ahí, y me lancé”.