Gijón tiene 14.500 casas vacías o sin casi uso y los alquileres más altos de Asturias: estas son las zonas más caras para vivir

Gijón tiene cerca de 15.000 viviendas –el 10% del parque inmobiliario residencial de la ciudad– vacías o infrautilizadas. Y Gijón, con un precio medio de 576 euros al mes, es la población con los alquileres más altos de Asturias. Dos mismas caras de una realidad que quedan patentes en las conclusiones iniciales del estudio “Vivienda vacía y en alquiler en Gijón”, elaborado por el profesor de Sociología José Pablo Calleja en un trabajo de investigación realizado en base a un convenio de colaboración entre la Empresa Municipal de la Vivienda y la Fundación Universidad de Oviedo. El informe, cuyo avance se presentó ayer en el Ayuntamiento, ofrece más datos para la reflexión y una serie de propuestas de actuación. La idea de Natalia González y Susana González, presidenta y gerente de Emvisa, es analizar toda esta información en septiembre en una jornada de trabajo con agentes sociales y económicos. De lo uno y lo otro saldrán ideas para que Emvisa pueda profundizar en sus políticas públicas de vivienda.

¿Qué dicen los datos? En cuanto al nivel de ocupación una de las evidencias que más sorprendieron fue descubrir que hay 30.975 viviendas sin nadie empadronado en ellas: una de cada cinco. Un escenario que se puede vincular a que Gijón es lugar de segunda residencia para muchos empadronadas en otras localidades asturianas. Y de fuera de Asturias. Para afinar más la búsqueda de la bolsa de vivienda vacía, Calleja analizó además los registros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), datos de la Agencia Tributaria y los consumos energéticos.

A partir de una muestra de 1.680 viviendas en un análisis con un nivel de confianza del 95%, Calleja estima en 7.010 las viviendas vacías: un 5,06% del total. La cifra se eleva a 14.490 al sumar vacías e infrautilizadas. Esta cuantificación se hace en base a los consumos energéticos y para la calificación de infrautilizada se ha fijado que el consumo de todo el año fuera igual al consumo normal de un mes. El estudio se hizo en noviembre, con lo que puede incorporarse alguna distorsión mínima en base a la situación excepcional de la pandemia. “Personas que, por ejemplo, se hubieran marchado al pueblo y empadronado allí”, explica el profesor.

De hecho, el informe establece que el 65,5% de esas viviendas sin ninguna persona empadronadas son la residencia habitual de alguien y hay un 23,8% que están alquiladas. Solo el 23,3% están vacías o infrautilizadas. Eso sí, un porcentaje mucho más alto que el 6% que está en la misma situación pero con vecinos empadronados.

El informe establece que la superficie media disponible por persona es de 44 metros cuadrados y hay 2,3 personas de media en cada vivienda gijonesa. El barrio con más personas por vivienda es Viesques y Cimadevilla, el que menos. El primero por encima de tres personas y el segundo, por debajo de dos. En ningún caso se han detectado situación de hacinamiento. Ni extremo ni moderado.

Por su parte, el análisis del mercado de alquiler se hizo contactando con los agentes del sector y utilizando como base una muestra de 600 pisos.

Nada por debajo de 350

Aunque el precio medio es de 576 euros mensuales, la renta que se paga de manera más frecuente se queda en 550. La investigación deja claro que no hay forma de encontrar un alquiler por menos de 350 euros. Por barrios los alquileres más altos, por encima de los 600 euros, están en Viesques, el Centro y La Arena, y los más bajos, por debajo de 500, en Contrueces, La Calzada y Jove. Alquilar en Gijón es caro. Y difícil. El estudio hace hincapié en que los arrendadores exigen cada vez más avales y más garantías de cobro. Muchos propietarios optan por no alquilar “por miedo a impagos o destrozos. Es una percepción de riegos muy superior al riesgo real porque son situaciones casi excepcionales”, explica el investigador. Y otro mensaje: “Los agentes inmobiliarios no nos plantean que haya colectivos con especiales dificultades para alquilar, como pudieran ser los jóvenes o los inmigrantes. Los propietarios tienen problemas con cualquiera que no tenga ingresos estables o garantías, como un fiador”, explica Calleja.

Por su parte, los agentes sociales que han participado en el estudio temen un aumento de los desahucios una vez que se terminen las actuales medidas excepcionales de suspensión de lanzamientos. En todo caso, el peor aliado contra el mercado de alquiler es la preferencia histórica de los propietarios a priorizar la venta. El informe dedica un apartado a los grandes tenedores de vivienda, aquellos con más de diez inmuebles. Son 95 propietarios, solo 32 particulares, que agrupan 2.132 viviendas. Quien más una sociedad limitada con 174 y una sociedad anónima con 126. El privado con más viviendas tiene 19.

Calleja deja en mano de las administraciones tomar medidas para controlar esa situación. Emvisa ya trabaja hace tiempo en incrementar el parque de vivienda pública en alquiler, en dar ayudas económicas y favorecer las labores de mediación entre inquilinos y arrendadores pero el profesor de la Universidad de Oviedo también plantea la posibilidad de buscar mecanismos para aumentar la oferta y controlar la escalada de precios en el mercado del alquiler y movilizar la vivienda vacía con incentivos fiscales. Otras propuestas pasan por crear registros de morosos, contratos y fianzas y de viviendas vacías de sociedades.