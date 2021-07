“Informarse es más necesario que nunca”

José Sanclemente, escritor y experto en medios de comunicación, presentará hoy a las 21.00 en la “Semana negra” de Gijón “Regeneración”, su última novela, publicada con “Roca Editorial”. En ella cuenta la historia de una periodista que, cubriendo un asesinato, se topa con las temidas cloacas del Estado.

–“Regeneración” se remonta a una época política más bien pendiente de regeneración.

–El libro está enmarcado en el año 2015 en España, cuando se adivina que va a haber un cambio político tras las elecciones que seguramente acabe con el bipartidismo y el surgimiento de nuevos partidos. Se remonta al 15M, cuando los manifestantes decían: “No nos representáis”. Se lo decían a la banca y a los políticos, pero también a los medios de comunicación. A raíz de aquello la política empezó a hablar de ese concepto, de la “regeneración”. Visto en la distancia, eso no parece que se haya producido del todo.

–Leire Castelló, la protagonista, se topa con el poder político mientras investiga un suceso. ¿Cree que en la vida real el oficio está tan coaccionado?

–Hay de todo. Los medios están inmersos en una profunda crisis que ha afectado, sobre, todo a la prensa nacional. Desde entonces han surgido medios nuevos, sobre todo en lo digital, y otros han vivido de las fuentes de las cloacas del Estado, contaminando aún más el agua informativa. Tuvimos problemas gravísimos, como las “fake news”, y muchos periodistas no tenían tiempo para contrastar su información y se fiaban de su fuente. Y eso los lectores, que no son tontos, lo vieron.

–¿Faltó autocrítica?

–Puede, pero no quiero culpar al gremio. Lo han pasado realmente mal. Con tantos ERE y recortes muchos han caído en la peor enfermedad de un periodista: la autocensura. Ese tener medio a publicar algo por si no le gusta a la empresa o a un anunciante. Yo siempre he defendido el periodismo, informarse es absolutamente necesario, y más ahora que nunca. Los lectores deben darse cuenta de que si se informan por redes o medios gratuitos, ellos son la mercancía. El buen periodismo se paga, para que los periodistas puedan trabajar. Los recortes en medios no pueden afectar a las redacciones, su cuadro de mandos.

–¿La ficción es un buen canal para debatir estos asuntos?

–Siempre pensé que tendría que hacer ensayos, pero sabía que me iban a leer cuatro en la Facultad y por obligación. Con estas novelas puedo contar cómo funciona una redacción y todo el trabajo que hay detrás de cada información. Quería reivindicar el periodismo con una novela negra, mostrar, sin dar lecciones magistrales, lo que decía Iñaki Gabilondo: que ante una inundación lo primero en escasear es el agua potable. Con las “fake news” y la gran cantidad de información en internet ha pasado lo mismo, y el pozo que tiene agua potable ahora son los periodistas.