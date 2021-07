Montero y la inspiración en un tren

Existe una vacuna que hoy todo el mundo quiere, de la que parece depender la salud global. Sin embargo, hay otro tipo de salud a donde la medicina no llega, como el bienestar mental. Si alguien necesitase una inyección de esperanza, debería empezar a leer el nuevo libro de Rosa Montero, que presentó ayer ante el público gijonés. Volver a la “Semana negra” supone “un disfrute” para la escritora, unida por lazos de sangre a la región, con “una abuela materna de Gijón y un abuelo vaqueiro de alzada”, confiesa. “La buena suerte”, el libro más luminoso que ha escrito, en su opinión, “es una historia que va de frente, sin ocultamientos”. No esconde el sufrimiento vivido por sus personajes; argumenta Montero, lo utiliza para mostrar la resiliencia humana como condición esencial, lo que hace que su lectura sirva como apoyo.

Su coprotagonista, Raluca, rebautizó la novela cuando ésta ya tenía título. “Hay una escena que constituye el corazón de la historia, donde te das cuenta de lo que va. En ella, Raluca habla de su propia vida y de la buena suerte de una manera embelesante”, cuenta la escritora. Te explica, prosigue Montero, que “la vida va de saber contársela a uno mismo”, que pese al poco control que tenemos sobre ella, “podemos cambiar la manera en la que respondemos a lo que nos sucede”. “En ese cambio de narración te juegas la vida, es terapéutico”, confiesa. Por ese motivo, el estado de salud de la sociedad se vuelve crítico en el análisis de Montero. A día de hoy, la voz cantante la lleva quien “asocia el bien a lo simple”, “a la inocencia, a Walt Disney”. Además, “la maldad se confunde con la ignorancia, con no controlar lo que somos o tenemos”. “Nos ocurre con el alcance de la tecnología que nosotros mismos inventamos, está mucho más allá de nuestro propio control. Somos como niños jugando con bombas”, ejemplifica la autora. Sea como fuere, para Montero siempre acaba ganando el bien: “Nos horroriza más el mal precisamente porque no estamos construidos para él, sino para hacer el bien. Y no solo nosotros. Todos los seres vivos tienen más estrategias de supervivencia para la especie por medio de la colaboración que por medio de la depredación”.

Otro gran protagonista en la historia, además del bien, lo constituyen los trenes. A Montero le atravesó el “fogonazo creativo” en un vagón del AVE que iba Madrid de Málaga, al observar el que asegura que será el piso más horrendo del mundo, pegado a las vías del tren y con un cartel de “se vende”. En la siguiente parada a ese lugar se bajó el protagonista, deteniendo así su tren vital y convirtiéndose en observador. Una metáfora que Montero ve como habitual: “No considero haber perdido trenes, soy de las personas que prefieren equivocarse por acción y no por omisión. Pero sí he tenido ganas, como creo que le ocurre a todo el mundo, de ser otro en algún momento de mi vida”.

A fin de cuentas, esta inyección resultó funcionar. Unos ya vacunados lectores la hicieron saber, como nunca habían hecho con otra de sus novelas, lo terapéutico que resultó seguir su narración: “Recibí cartas de gente diciéndome que les había ayudado mucho. Entre otras cosas, pienso que ese impacto se debe también a la pandemia, a que las personas necesitamos un poco de luz ya”. El próximo 2022 habrá nueva dosis de Rosa Montero. La autora lleva trabajando desde hace tiempo en una obra que será “medio ensayo, medio ficción” que hablará sobre creación y locura. Esta vez, parece que será ella quien lo titule: “Hay un verso de la poeta Emily Dickinson que me gusta mucho que dice: ‘El peligro de estar cuerda’”.